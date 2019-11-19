Dünyanın tüm ülkelerini gezen Lexie Alford'tan 7 seyahat tüyosu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seyahat acentesi olan ailesi Lexie'yi Mısır piramitlerinden, Dubai'nin pahalı otellerine, Kamboçya'nın yüzen köylerine kadar götürerek, yaşamın çeşitli açılarını göstermiş. Bu şekilde Lexie, 18 yaşına geldiğinde 72 ülkeyi görme şansını yakalamıştı.
DÜNYADAKİ TÜM ÜLKELERE SEYAHAT EDEN EN GENÇ İNSAN: LEXİE ALFORD
Lexie, aslında ilk zamanlar yalnızca farklı yerleri görmek ve dünyayı tanımak amacıyla seyahatler yapsa da, daha sonra etrafındaki insanlar, özellikle de genç kadınlara ilham verdiğini fark etmiş.
Ardından da dünyanın, medyanın gösterdiği gibi korkunç bir yer olmadığını ve iyiliğin her yerde olduğunu herkese göstermeyi amaçlamış. Sonrasında bunu dünya rekoru takip etti.
21 yaşındaki Amerikalı gezgin Lexie Alford, 31 Mayıs 2019'da Kuzey Kore'ye vardığında bir dünya rekorunu da kırmış oldu. Genç gezgin, dünya üzerindeki 196 bağımsız ülkenin tamamını gezerek Guinness Dünya Rekoru'nu, 28 yaşındaki Cassie de Pecol'den aldı.
Seyahat danışmanı olarak çalışarak yolculuklarını kendi finanse eden Alford ara sıra sponsorluk anlaşmaları da yaptı.
Alford, tecrübelerini bloğunda paylaşırken bir yandan da bir kitap üzerinde çalışıyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Nevada City'de yaşayan Alford, uçakla her yıl 320-400 bin km yol katediyor. Tren ve otobüs de sık kullandığı ulaşım vasıtaları arasında.
Alford'un gezginlere özel seyahat tüyolarından 7'i şöyle:
Az seyahat edilen yerlerden bazılarına gidiyorsanız, vizesini almanın uzun zaman alacağı bir ülkeye başvuruyorsanız ya da vizesi birbiriyle ihtilaflı olan ülkeler söz konusu olduğunda iki pasaporta sahip olmak çok önemlidir. Örneğin; Orta Doğu ya da Batı Afrika.
Pasaport ofisine gidip seyahat planlarınızı tek bir pasaportla devam ettirmenin sizin için nasıl imkansız olduğunu anlatırsanız, size bir pasaport daha verir.
Rusya'ya gideceğinizi ve pasaportunuzu elçiliğe göndermeniz gerektiğini söyleyin; bu süreç 6 hafta devam edecek. Ama belki önümüzdeki hafta Endonezya'ya gidiyorsunuz. Sadece rezervasyondaki adınızla çakışan uçuşlarınızın yazılı kanıtlarını göstermeniz yeterlidir.
Unutmayın: iade edilebilir biletleri seyahat kanıtı olarak kaydedebilir, pasaport ofisinde gösterebilir ve daha sonra iptal edebilirsiniz. O zaman gelecekteki seyahatlerinizde trafik sıkışıklığı için kullanışlı bir pasaportunuz olacaktır.
Otelinize e-mail gönderip havaalanından otele taksinin ortalama ne kadar ücret tutacağını sorun. Bu basit e-maili göndermek yıllar içinde yüzlerce dolar tasarruf etmemi sağladı. Çünkü böylece taksi şoförlerinin şişirilmiş taksi ücretleri ve sabitlenmiş taksimetreleri kullanmasından kurtulmuş oldum.
Eğer otele vardıysanız ve taksimetre inanılmaz yüksek bir ücret gösteriyorsa ödeme yapmayı reddedin. Otele girip yardım isteyin. Eğer bu işe yaramazsa polisi aramalarını söyleyin. Bunu derseniz, şoför pes edecektir.
Ben yalnızca el bagajıyla seyahat ediyorum. Bazı havayollarının daha sıkı kuralları olabiliyor ve el bagajlarınızı tartabiliyorlar.
Yunanistan'ın Zakintos adasındayken check-in işleminde huysuz bir görevli vardı ve hem el bagajımı hem sırt çantamı tartmıştı. Ben her zaman sınırı aşarım çünkü yanımda dizüstü bilgisayarım, fotoğraf makinem ve drone'um oluyor.
Toplamda 5 kilo fazlaydı. Giyebildiğim kadar kıyafetimi üzerime giydim. Sonra yolun karşısındaki bir mağazadan ucuz bir spor çantası alıp içine eşyalarımı yerleştirdim. El bagajınızla birlikte bir alışveriş çantası eşdeğerinde çanta getirebilirsiniz.
Skyscanner kesinlikle son dakika rezervasyonlarında en iyisidir. En güvenilir olanıdır ve birçok farklı seçenek gösterir: en hızlı rota ve en ucuz rota. Kaç durak yapmak istediğinizi seçebilir ve o kadar kullanıcı dostudur ki, daha önce hiç bakmamış bir kişi bile siteyi gezebilir. Ayrıca, daha çevreci seçimler için bir alternatifi var. Örneğin: "Bu uçuş, aramanız için ortalamadan yüzde 32 daha az karbondioksit yayar" Seyahat ederken çevre bilincine sahip olmak istiyorsanız, bu da yardımcı bir seçenek.
Kadınlar için bu hafif, uzun kollu bir gömlektir. Eğer ihtiyacınız varsa hafif bir ceket de alabilirsiniz.
Şort giyiyorsanız ve daha muhafazakar bir ülkede kendinizi rahatsız hissediyorsanız ceketinizi belinize bağlayabilirsiniz.
Genellikle aynı şehrin aynı otel odasında en az 3 gün kalma kuralını uygularım. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi çamaşır yıkamak zorunda kalacaksınız ve bu üç gün sürebilir. İlk gün çamaşırhane bulmak için, ikinci gün çamaşırları yıkamak için (çünkü çamaşırhaneyi bulduğunuzda açık olmayabilir) ve üçüncü gün ise çamaşırları toplamak için gerekir.
Eğer pek çok yeri hızla geziyorsanız bitkin düşebilirsiniz. Her hafta üç günlük bir durak, size mola şansı verir. Çanta hazırlayıp boşaltmanın yorucu olduğu çok az kişinin aklına gelir. Ama gerçekten yorucudur.
Her gittiğim yerden bir miktar yerel para alırım. Her ülkeden toplanmış yerel paralarla dolu bir duvarım var. Hong Kong dolarının gerçekten ilginç renkleri var. Kosta Rika para biriminin ise vahşi yaşamı tasviri çok güzel...