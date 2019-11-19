Dünyanın tüm ülkelerini gezen Lexie Alford'tan 7 seyahat tüyosu

1- Aynı ülkeden 2 pasaportu aynı anda kullanabilirsiniz

Az seyahat edilen yerlerden bazılarına gidiyorsanız, vizesini almanın uzun zaman alacağı bir ülkeye başvuruyorsanız ya da vizesi birbiriyle ihtilaflı olan ülkeler söz konusu olduğunda iki pasaporta sahip olmak çok önemlidir. Örneğin; Orta Doğu ya da Batı Afrika.

Pasaport ofisine gidip seyahat planlarınızı tek bir pasaportla devam ettirmenin sizin için nasıl imkansız olduğunu anlatırsanız, size bir pasaport daha verir.

Rusya'ya gideceğinizi ve pasaportunuzu elçiliğe göndermeniz gerektiğini söyleyin; bu süreç 6 hafta devam edecek. Ama belki önümüzdeki hafta Endonezya'ya gidiyorsunuz. Sadece rezervasyondaki adınızla çakışan uçuşlarınızın yazılı kanıtlarını göstermeniz yeterlidir.

Unutmayın: iade edilebilir biletleri seyahat kanıtı olarak kaydedebilir, pasaport ofisinde gösterebilir ve daha sonra iptal edebilirsiniz. O zaman gelecekteki seyahatlerinizde trafik sıkışıklığı için kullanışlı bir pasaportunuz olacaktır.