Dünyanın zirvesi Everest'te çöple mücadele
ntv.com.tr, AFP
Son yıllarda artan dağcılık turizmi dünyanın zirvesi Everest Tepesi'nin çöplüğe dönüşmesine neden oldu. Tırmananların sayısı arttıkça zirve yolunda biriken çöp miktarı da artmaya başladı. Floresan çadırlar, tırmanma araç-gereçleri, boş gaz tenekeleri ve hatta insan dışkısı 8848 metre yüksekliğe sahip zirvenin ismini "dünyanın en yüksek çöplüğü"ne çevirdi.
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Yalnızca bu yıl Everest'te zirve yapan kişi sayısı 600'ü geçti. Düşük ücretli turların cazibesine kapılan deneyimsiz dağcılar da bu zorlu yolculuğa adım atıyor.
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DENEYİMSİZ DAĞCILAR ÇÖP SORUNUNU ARTTIRIYOR
Deneyimli dağcıların aksine elbise, yiyecek ve uyku tulumu gibi kişisel eşyalarını taşımakta zorlanan tırmanıcılar, Himalayalarda yaşayan yerli halk Şerpalardan rehberliğin yanı sıra yüklerini paylaşmaları için de yardım istiyor.
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Ancak hem eşyaların hem de çöplerin taşınması için daha fazla rehber ve çalışan ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
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4Sonuçta, artan ilgi aşırı kalabalığa ve çöp sorununun artmasına neden oluyor. Ayrıca küresel ısınma sonucu eriyen buzullar da dağda yıllardır biriken çöpü günyüzüne çıkarıyor.
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5Çöp sorunu kirliliğin haricinde salgın hastalık tehlikesi de taşıyor. Ayrıca kirlenme ve aşırı kalabalık su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor.
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8 KİLO ÇÖPE 4000 DOLAR DEPOZİTO
Çöp sorunuyla mücadele için Nepal hükümeti 5 yıl önce yeni uygulamalar başlattı. Buna göre tırmanan her ekipten en az 8 kilogram çöp geri getirmeleri bekleniyor, getirmeyenlerin 4000 dolarlık depozitolarına el konuyor.
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Himalayaların Tibet tarafında ise, 8 kilogram çöple geri dönmeyenlere her bir kilo için 100 dolar ceza kesiliyor.
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Ancak bu depozito ve cezaların tırmanış için onbinlerce dolar harcayan tırmanıcılar için "denizde damla" olduğu belirtiliyor.
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Nepal hükümeti Şerpaları çöp toplamaya teşvik etmek için de her bir kilo çöp için 2 dolarlık ödemede bulunuyor.
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Bütün bu teşvikler az gibi görünse de, bölgedeki çöp miktarında gözle görülür bir azalma yaşandığına dikkat çekiliyor.
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