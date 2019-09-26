Dünyanın su altı harikaları
ntv.com.tr
Su altında iyi bir macera yaşamak için bolca cesaret, iyi bir ekipman ve bilgi gerekiyor. Yine de bu mucizevi yaşama tanık olmak ve onun bir şekilde parçası olduğunuzu hissetmek, gerçekten de unutulmaz bir deneyim. Tıpkı dünya dışı bir gezegeni keşfetmek gibi… Üstelik dünyada deniz altı yaşamının gizemli dünyasına yolculuk yapabileceğiniz çok sayıda farklı rota var. İşte dünyanın en çok merak edilen su altı keşif noktaları…
-
1Kara üzerinde yaşam, maceracılara birçok seçenek sunuyor. Oysa suların altında da sizi bekleyen bambaşka bir dünya var. Unutmayın, hayat ıslandıkça güzel! Brandlifemag.com editörleri, dünyanın en çok merak edilen su altı harikalarını derledi.
-
2
Barracuda'da Point dalışı
Sipadan Adası, Hint Pasifik Okyanusu'nun tam kalbinde yer alıyor ve otoritelerce dünyadaki en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
-
3Çekiçbaşlı köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları, binlerce balık türü ve barracuda balıklarının oluşturduğu Barracuda fırtınası adlı görsel şölen, burayı dalış yapanların favori merkezlerinden biri haline getiriyor.
-
4
Sipadan Adası
-
5
Balina köpekbalıkları ile yüzme
Dünyanın en büyük balıkları olan balina köpekbalıkları, önce sizi korkutabilir ancak korkmayın, zira isimlerine ve büyüklüklerine oranla bu canlıların gayet uysal olduklarını söyleyebiliriz.
-
6Planktonlarla ve küçük balıklarla beslenen bu devasa balıklar, Belize'nin Gladden Spit bölgesinde, mart ve haziran ayları arasında, yüzeye yakın yerlerde sıklıkla görülebilirler.
-
7
Yunuslarla yüzme keyfi
Karayipler’de birçok yerde yunuslarla yüzebilirsiniz, fakat Kosta Rika’daki kadar farklı çeşidi başka bir yerde görmeniz zor. Pasifik’e bağlı Osa Peninsula Yarımadası’nda bulunan Drake Bay bölgesi, pantropikal benekli ve şişeburunlu yunuslarla yüzmek için harika bir yer.
-
8Karayipler’in aksine suyu sıcak olan bu bölgede, dalış kıyafetine bile gerek duymadan yunuslarla birlikte harika zaman geçirebilirsiniz.
-
9
Molinere Su Altı Heykel Parkı
İlk anda ürkütücü gelebilecek bir yer olan Molinere Su Altı Heykel Parkı, Atlas Okyanusu'nda yer alan Grenada Adası’nda bulunuyor.
-
1065 heykelin bulunduğu bu su altı parkının yaratıcısı ise İngiliz sanatçı Jaon de Caires Taylor.
-
11
Özel bir betondan yapılan ve boyları yaklaşık iki metre civarında olan heykeller, 2004 ve sonrasında karayiplerde gerçekleşen fırtınalarla hasar görmüş olsalar da şnorkel dalışlarında bile rahatlıkla görülebiliyorlar.
-
12
Molinere Su Altı Heykel Parkı
-
13Molinere Su Altı Heykel Parkı
-
14Molinere Su Altı Heykel Parkı
-
15Molinere Su Altı Heykel Parkı
-
16Molinere Su Altı Heykel Parkı
-
17Molinere Su Altı Heykel Parkı
-
18Molinere Su Altı Heykel Parkı
-
19
Molinere Su Altı Heykel Parkı