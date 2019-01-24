Dünyayı görmek için her şeylerini satıp 77 ülke gezdiler
Arjantinli gezgin çift Nico ve Lau, hayallerini takip edip dünyayı görmek için önce işlerinden ayrıldılar sonra her şeylerini satıp dünya turuna çıktılar. İşte, şimdiye kadar 77 ülke gezen çiftin macera dolu dünya turundan fotoğraflar...
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Maragogi / Brezilya
Bagan / Myanmar
Agra / Hindistan
Chefchaouen / Fas
Galapagos Adaları / Ekvator
Phi Phi Adaları / Tayland
Kapadokya / Türkiye
Giza / Mısır
Chiang Mai / Tayland
Angkor Wat / Kamboçya
Dubrovnik / Hırvatistan
Nara / Japonya
Chiang Rai / Tayland
Port Barton / Filipinler
Positano / italya
Santorini / Yunanistan
Tam Coc / Vietnam
Ella / Sri Lanka
Colonia Del Sacramento / Uruguay
Maafushi / Maldivler
Sofya / Bulgaristan
Mostar / Bosna
Sintra / Portekiz
Petra / Ürdün
Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri
Bled / Slovenya
Varadero / Küba
Kuala Lumpur / Malezya
Moher Falezleri / İrlanda
Sahara Çölü / Fas
Sinaia / Romanya
St. Petersburg / Rusya
Chichen Itza / Meksika
St. Peter Meydanı / Vatikan
Ronda / İspanya
Ponta Do Mangue / Brezilya
Prag / Çekya
Bali / Endonezya
Kapadokya / Türkiye
Pamukkale - Denizli / Türkiye
Kapalıçarşı - İstanbul / Türkiye
Ayasofya Müzesi - İstanbul / Türkiye
İstanbul / Türkiye
Kapalıçarşı - İstanbul / Türkiye
Hierapolis Antik Kenti - Denizli / Türkiye
İstanbul / Türkiye
Gardens by the Bay / Singapur
Hue / Vietnam
Siem Reap / Kamboçya
Jaisalmer Kalesi / Pakistan
Maya Bay / Tayland
Gezgin çiftin maceralarını @vida.de.viajes instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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