Dünyayı görmek için her şeylerini satıp 77 ülke gezdiler

Arjantinli gezgin çift Nico ve Lau, hayallerini takip edip dünyayı görmek için önce işlerinden ayrıldılar sonra her şeylerini satıp dünya turuna çıktılar. İşte, şimdiye kadar 77 ülke gezen çiftin macera dolu dünya turundan fotoğraflar...

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Maragogi / Brezilya

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Bagan / Myanmar

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Agra / Hindistan

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Chefchaouen / Fas

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Galapagos Adaları / Ekvator

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Phi Phi Adaları / Tayland

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Kapadokya / Türkiye

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Giza / Mısır

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Chiang Mai / Tayland

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Angkor Wat / Kamboçya

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Dubrovnik / Hırvatistan

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Nara / Japonya

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Chiang Rai / Tayland

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Port Barton / Filipinler

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Positano / italya

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Santorini / Yunanistan

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Tam Coc / Vietnam

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Ella / Sri Lanka

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Colonia Del Sacramento / Uruguay

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Maafushi / Maldivler

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Sofya / Bulgaristan

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Mostar / Bosna

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Sintra / Portekiz

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Petra / Ürdün

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Bled / Slovenya

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Varadero / Küba

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Kuala Lumpur / Malezya

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Moher Falezleri / İrlanda

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Sahara Çölü / Fas

gezgin çift, sevgiliyle dünya turu, kız arkadaşla dünya turu, dünya turu, nico ve lau çifti

Sinaia / Romanya

St. Petersburg / Rusya

Chichen Itza / Meksika

St. Peter Meydanı / Vatikan

Ronda / İspanya

Ponta Do Mangue / Brezilya

Prag / Çekya

Bali / Endonezya

Kapadokya / Türkiye

Pamukkale - Denizli / Türkiye

Kapalıçarşı - İstanbul / Türkiye

Ayasofya Müzesi - İstanbul / Türkiye

İstanbul / Türkiye

Kapalıçarşı - İstanbul / Türkiye

Hierapolis Antik Kenti - Denizli / Türkiye

İstanbul / Türkiye

Gardens by the Bay / Singapur

Hue / Vietnam

Siem Reap / Kamboçya

Jaisalmer Kalesi / Pakistan

Maya Bay / Tayland

Gezgin çiftin maceralarını @vida.de.viajes instagram hesabından takip edebilirsiniz.

Kaynak: Boredpanda

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