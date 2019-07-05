'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Efsane Ekspres" olarak bilinen "Ankara Ekspresi"nin de bugün itibarıyla seferlerine yeniden başlayacağına işaret ederek, çalışmalar tamamlandığı için bu ekspresin Ankara'dan ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edeceğini bildirdi

Bakan Turhan daha önce yaptığı açıklamada trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirterek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip bulunduğunu dile getirdi.