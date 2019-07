'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' seferlerine başlıyor

Bakan Turhan, Türk Telekom'un The Ankara Hotel'de düzenlediği 2'nci Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, her insanın nasıl bir hikayesi varsa her yolun ve her fotoğrafın da bir hikayesinin bulunduğunu söyledi.

Her insanın kendi hikayesini yazdığını, her yolun akıp giden zamana tanıklık ettiğini ve her fotoğrafın anı kaydettiğini belirten Turhan, bugünün dünyasında insanın yolsuz, yolun seyyahsız ve seyahatin de fotoğrafsız olmadığını dile getirdi.