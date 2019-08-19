Ege turizminde yeni trend: Köylü konsept

Başkanlığını uzun yıllar yürüttüğü Türkiye Küçük Oteller Derneğinin şimdi danışmanlığını üstlenen ve Salman'da köy konseptli bir köy otel kuran girişimci Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, kent kökenli insanlara köy hayatı yaşatmak istediklerini belirtti.

Lüks, ihtişamlı otellerin birbirine benzediğini ancak duygusunun eksik kaldığı görüşünü dile getiren Çelik, "Büyük otellerden sonra küçük oteller moda oldu. Bütün evler otel oldu, pansiyonların adı butik otele dönüştü. 15 sene önce Alaçatı köydü, ben de köye gitmek istiyordum ama şimdi orada bin tane otel var. Biz yine köye gitmek istiyoruz" dedi.