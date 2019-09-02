Ege'nin büyüleyen güzelliği: İnceğiz Kanyonu

Kanyonu ziyaret edenlerden Büşra Kuru, kanyona ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, "İnceğiz Kanyonu çok güzel, burası bir doğa harikası. Kitap okuyup, kahve içerek günün stresini üzerinizden atabileceğiniz bir yer. Geldiğim için çok mutluyum. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Sürpriz oldu benim için. Gizli kalmış bir güzellik burası, cennet bahçesi gibi. Herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.