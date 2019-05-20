El Capitan'ın Şafak Duvarı (Dawn Wall): Dünyanın en zor kaya tırmanışı

914 metrelik Şafak Duvarı'nın (Dawn Wall) ilk çıkışı 1970 yılında yapılmıştı. O yıllarda yapay tırmanış yani kaya duvarına çakılan ya da sıkıştırılan malzemelere basıp, bu malzemeler yardımıyla kendini çekerek tırmanma tekniğiyle yapılan tırmanış 28 günde tamamlanmıştı. Devrim niteliğindeki bu çıkış tabii ki günümüze de ilham verecekti.