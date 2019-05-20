El Capitan'ın Şafak Duvarı (Dawn Wall): Dünyanın en zor kaya tırmanışı
ntv.com.tr
Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Milli Parkı'nda yer alan ve tek parça granitten oluşan kaya formasyonu El Capitan'daki 914 metrelik Şafak Duvarı (Dawn Wall) rotası tüm tırmanıcıların hayalini süsler. ABD'li serbest kaya tırmanışçıları Tommy Caldwell (36) ve Kevin Jorgeson (30), 19 gün süren insanüstü bir çaba sonucu, El Capitan'ın zirvesine ulaştılar. İşte tarih yazan dağcıların insanüstü tırmanışlarının hikayesi...
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1Tommy Caldwell ve Kevin Jorgeson, Yosemite'deki El Capitan'da 914 metrelik granit bir duvara tırmanıyor.
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2El Capitan'daki 914 metrelik Şafak Duvarı (Dawn Wall) rotası dünyadaki en zor tırmanış rotası olarak kabul edilir.
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3Kaya formasyonunun bazı yerlerinde, tutunabilmek için parmak uçlarınızdan başka bir şey yoktur.
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Jilet gibi keskin kayalar ve kredi kartı kalınlığındaki tutamakları ince el tutuşlarından dolayı yaralanan parmaklarının iyileşmelerine yardımcı olmak için tırmanış sonrasında dört saatte bir balmumu sürüp bantladılar.
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Gündüzleri sıcaktan dolayı el ve ayakları terleyen Caldwell ve Jorgeson, bu nedenle tırmanışa çoğu zaman alacakaranlıkta devam etti.
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İpleri sadece emniyet ekipmanı olarak kullandılar. Bu ipler, kesinlikle tırmanmaya yardımcı ekipman değildi. Sadece düşüşlerde emniyet ekipmanı olarak kullanıldı.
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İkili, geçecekleri etaplar ile kamp noktaları arasında gidip gelmek için halat ve farklı sistemlerden yararlandı.
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819 gün süren tırmanışta elleri parçalandı, zaman zaman düşerek yaralandılar ama yılmadılar.
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Neredeyse yolu yarıladılar. Jorgeson ve Caldwell, gönderdikleri mesaj, fotoğraf ve haritalarla serüvenlerini hem parka gelen hem de sosyal medya üzerinden heyecan içinde kendilerini izleyen takipçileriyle paylaşıyorlar.
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1019 gün boyunca uçuruma çadır kurarak dinlendiler.
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11Askı kampta dinlenirken...
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Biraz El Capitan'dan bahsedelim. El Capitan'ın granit duvarında yaklaşık 100 tırmanış rotası bulunuyor. Bunların ancak 13'ü serbest tırmanılmıştır. 1988 yılında Salathe Duvarı, Todd Skinner ve Paul Piana tarafından serbest tırmanılarak bir ilk olmuştu. Aradan geçen yıllar boyunca dünya çapında birçok dağcı yeni bir serbest tırmanış rotası oluşturmak için önemli çabalar sarf etmişlerdir.
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Tommy Caldwell'in kendisi ise bambaşka bir istisna. Serbest tırmanılan 13 rotanın 11'ini tamamlamıştır. Hatta 24 saat içinde 2 rotayı birden tamamlayarak El Capitan'a çıkmayı başarmış ender tırmanıcılardandır.
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Kevin Jorgeson ise aslında bir bouldering uzmanı ve high bouldering tırmanan bir tırmanıcıdır.
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Her iki tırmanıcı da hayatlarının son 7 yılını yapacakları büyük tırmanış için Şafak Duvarı'nda rota açmakla ve rotayı çalışmakla geçirdi.
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914 metrelik Şafak Duvarı'nın (Dawn Wall) ilk çıkışı 1970 yılında yapılmıştı. O yıllarda yapay tırmanış yani kaya duvarına çakılan ya da sıkıştırılan malzemelere basıp, bu malzemeler yardımıyla kendini çekerek tırmanma tekniğiyle yapılan tırmanış 28 günde tamamlanmıştı. Devrim niteliğindeki bu çıkış tabii ki günümüze de ilham verecekti.
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Caldwell ve Jorgeson ise fazlasıyla cüretkar bir şekilde yapay tırmanış teknikleriyle değil, kaya üzerine çakılı malzemelerin sadece emniyet unsuru olarak kullanıldığı 'serbest tırmanış' tekniğiyle bu rotayı tamamlamıştır.
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7 yıl boyunca hazırlandıkları bu dünyanın en zor rotası için 19 gün boyunca kaya duvarında uçuruma yatmış ve jilet gibi keskin tutamakları tutarak dünyanın en zor tırmanışını gerçekleştirerek tarihe geçtiler.
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19Bu efsanevi rotayı serbest tırmanan ilk insanlar oldular.
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El Capitan'ın zirvesine ilk olarak Tommy ulaştı, ondan birkaç dakika sonra da Kevin tırmanışı tamamladı. Tırmanış bittikten sonra önce birbirlerine sarılan Caldwell ile Jorgeson, ardından da zirvede kendilerini bekleyen sevgilileriyle kucaklaştılar.
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İki dağcının 27 Aralık'ta başlayan tarihi tırmanış yolculuğu, 19 gün sonra 15 Ocak 2015'te zirveye ulaşmalarıyla sona erdi.
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Tommy'nin annesi, "Oğlum sonunda hayaline ulaştı" dedi. Dünyada büyük yankı getiren tırmanış hakkında dönemin ABD Başkanı Barack Obama da Beyaz Saray'ın Twitter hesabından iki dağcıyı tebrik ederken "Bu adamlar bize hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdi” dedi.
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23Tommy Caldwell ve Kevin Jorgeson'ın tarihe geçen efsanevi tırmanışları 2017 yılında "The Dawn Wall" adıyla beyaz perdeye aktarıldı.
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