Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak

Elazığ'ın Ağın ilçesi Balkayası köyünde yaşayan Bünyamin Erdem'in doğa yürüyüşü yaparken keşfettiği ve Roma döneminden kaldığı belirlenen 2 bin yıllık yol turizme kazandırılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.01.2022 - 11:22

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 1

Doğa yürüyüşüne çıkan Bünyamin Erdem, köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Ağın ile Malatya'nın Arapgir ilçesi sınırları arasında, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde sıralı dizilen taşlardan oluşan bir yol olduğunu fark etti.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 2

Buranın tarihi bir yol olabileceğini düşünen Erdem, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 3

Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan yolun, Roma döneminden kaldığını tespit etti. 

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 4

Aytaç, koruma altına alınan yolun, turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 5

Tarihi yolu keşfeden Erdem, doğayı ve sporu çok sevdiğini, zaman zaman köyün çevresinde gezintiye çıktığını söyledi.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 6

Manzarasıyla öne çıkan kırsal bir bölgede gezinti yaparken, yürüdüğü düzgün ve sıra sıra dizili taşlardan oluşan yolun ilgisini çektiğini anlatan Erdem, bunun bir kervan yolu olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 7

Erdem, durumu FÜ'den arkeolog ve sanat tarihçi Prof. Dr. Aytaç ile paylaştığını belirterek, "Hocamızın yaptığı araştırmadan sonra öğrendim ki bu yol tarihi Roma yoluymuş. Burayı ilk fark ettiğim gün yaşadığım heyecanı yeniden yaşadım. Bu yolda herkesin yürümesini ve bu heyecanı tatmasını isterim. Adeta tarihe yolculuk yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Herkesi burayı görmeye bekliyorum" dedi.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 8

Prof. Dr. Aytaç da 3 kilometrelik bölümü bugüne ulaşan yolun yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 9

Yolun Osmanlı döneminde de yoğun kullanıldığını düşündüklerini anlatan Aytaç, "Bölgedeki maden yataklarından maden cevheri taşıyan kervanların geçtiği yol olarak bilinmekte. Bu yolun şimdiye kadar tespit edilememiş olması ilginç. Yolun orijinal kalan kısmının tescil edilmesi için girişimde bulunacağız, yolun bölge turizmine kazandırılması için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

Elazığ'da doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak - 10

Taşların dizilimi ve düzgünlüğünün bunun tarihte bölge açısından büyük önem taşıyan, stratejik bir yol olduğunu gösterdiğine işaret eden Aytaç, bu keşfin turizm açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

SEYAHAT HABERLERİ

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