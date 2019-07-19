Elazığ'da mantar toplarken keşfedilen doğa harikası Saklıkapı kanyonu büyülüyor

Şengün, Baskil ilçesine 35-40 kilometre mesafedeki kanyona kara yolu ile ulaşılabildiği gibi Karakaya Baraj Gölü üzerinden teknelerle de çok rahat ulaşılabileceğini dile getirdi.

Yöre halkı tarafından pek bilinmeyen, bugüne kadar saklı kalmış kanyonun coğrafi anlamda yeni bir "keşif" olduğuna işaret eden Şengün, "Sadece bu kanyon değil, bölgedeki Karaleylek kanyonu, Fırat Vadisi boyunca çeşitli tarihi yerleşmeler, Akçatepe köyünde bulunan ve daha önce coğrafi keşfini yaptığımız Karanlık mağara ile Keban ilçesine doğru yeni güzergahlar oluşturularak ve yeni turizm planlamaları yapılarak bölge çok daha detaylı bir şekilde değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.