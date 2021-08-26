Elazığ’da sular çekildi, 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı

Ütebay, "İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor" dedi.

KÖYLÜLERİN ANILARI CANLANDI Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, "Okulu görünce, yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz. Genelde taş ve betonun ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır" diye konuştu.