Emir Dağları'nda havadan görüntülenen yılkı atları büyüledi

“Emirdağ yaylalarında hayvancılık, yaylacılık yapılır. İlkbaharda çıkılır, son baharda hayvancılık yapanlar şehirlere tekrar iner. Buraya Dereköy, Balcam ve Çatalca olmak 3 farklı yoldan Emir Dağları’na ulaşabiliriz. Emir Dağları’nda yazları serin, kışları ise soğuk ve karlı geçer. 2 bin 300 rakımlı bu yayla doğa tutkunlarının, fotoğraf tutkunları tarafından ziyaret edilir. Burada en dikkat çeken yılkı atlarımızdır.

Yılkı atları için kış dönemlerinde belediye ve orman işletme görevlileri buraya sık sık yem bırakıyorlar. Doğada bu kadar fazla atın toplu halde olması merak uyandırıyor.

Daha yakından görmeyi, fotoğraflamayı ya da videosunu çekmeyi istiyorsun. Onlar kaçtıkça sen yaklaşmak istiyorsun. Adrenalin hissi uyandırıyor. Bu durum Emir Dağları’na gelecekler için ekstra bir heyecan oluşturuyor"