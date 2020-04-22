Emir Dağları'nda havadan görüntülenen yılkı atları büyüledi

İHA - DHA 22.04.2020 - 15:55
Emirdağ ilçesine ismini veren 2300 rakımlı Emir Dağları’nda yaşayan onlarca yılkı atı fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Emirdağ’da yaşayan Recep Morca, yılkı atlarının kişilere adrenalin duygusu yaşattığını söyleyerek, şöyle konuştu:
“Emirdağ yaylalarında hayvancılık, yaylacılık yapılır. İlkbaharda çıkılır, son baharda hayvancılık yapanlar şehirlere tekrar iner. Buraya Dereköy, Balcam ve Çatalca olmak 3 farklı yoldan Emir Dağları’na ulaşabiliriz. Emir Dağları’nda yazları serin, kışları ise soğuk ve karlı geçer. 2 bin 300 rakımlı bu yayla doğa tutkunlarının, fotoğraf tutkunları tarafından ziyaret edilir. Burada en dikkat çeken yılkı atlarımızdır.