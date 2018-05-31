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En iyi deniz tatili yapılacak yerler (Avrupa'nın en iyi plajları)

brandlife

Dünyanın en güzel plajları dendiğinde akla genelde uzak ülkeler ve tropik adalar gelir, oysa Avrupa kıyılarında da masmavi sularıyla büyüleyen muhteşem plajlar var. Yaz tatili planları listenizde bir deniz tatili bulunuyorsa ve her zamankinden farklı bir yer deneyimlemek istiyorsanız, Brandlife dergisinin hazırladığı Avrupa’nın bu sakin, gözlerden uzak ve büyüleyici plajlarına mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

  • 1

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    Dünyanın en güzel plajlarından bazıları Avrupa sahillerinde bulunuyor. Bu yaz deniz tatilinizi farklı bir rotada yapmayı düşünüyorsanız turist kalabalıklarından uzaktaki bu büyüleyici alternatiflere bayılacaksınız.

  • 2

    CALA TONNARELLA - SİCİLYA / İTALYA

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    Kabalık plajlardan hoşlanmıyorsanız Sicilya'daki Zingaro Doğa Koruma Alanı’nda bulunan Cala Tonnarella’ya bayılacaksınız. Bu minik plajın göz kamaştıran mavi tonlarındaki suları ve bembeyaz kumları çok fazla ziyaretçi çekmiyor. 

    İTALYA'NIN TATİL ADASI: SİCİLYA

  • 3

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    Bunun sebebi ise plaja otomobille ulaşmanın mümkün olmaması. Yürüyüş yaklaşık bir saat sürüyor anca sonunda nereydese tamamen size ait büyüleyici bir plajla buluşuyorsunuz.
  • 4

    PRAIA DE ALBANDEIRA - ALGARVE / PORTEKİZ

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    Portekiz’in Algrave bölgesine akın eden turist grupları birçok plajı da dolduruyor. Şemsiye, şezlong, bar gibi alışıldık plaj hizmetlerinin bulunmadığı bu minik koy ise gözlerden uzak bir yerde.

    PORTEKİZ'İN İNCİSİ LİZBON

  • 5

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    Praia de Albandeira’da bunların yerine altın ışıltılı kumlar, kristal berraklığında sular ve doğal kaya havuzları sizi bekliyor. Suları her zaman durgun olan bu plaj şnorkel yapmak için de ideal.
  • 6

    CALA GOLORİTZE - SARDİNYA / İTALYA

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    İtayla’nın en güzel plajlarının bulunduğu Sardinya Adası’nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Cala Goloritzé, gizli kalmış bir vaha gibi adeta. Capcanlı mavi renkteki suları ve kireç taşı kayalıklarının beyaz rengi göz okşayıcı bir kontrast yaratıyor. 

  • 7

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    Bu plaj aynı zamanda 1995’ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.
  • 8

    CALA MACARELLA - MİNORKA / İSPANYA

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    Mayorka ve Ibiza’nın kalabalık plajlarından hoşlanmıyorsanız, onların yanıbaşındaki Minorka Adası’nın huzurlu kıyılarını tercih edebilirsiniz. Cala Macarella da yalnızca yürüyerek ulaşabileceğiniz plajlardan.

  • 9

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    Ancak sularının berraklığı ve yumuşacık kumlarıyla burası mutlaka görmeniz gereken güzellikte.
  • 10

    NAVAGIO BEACH - ZAKYNTHOS / YUNANİSTAN

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    Yunanistan’ın yüzlerce güzel plajının arasından muhteşem kumları, falezlerinden sunduğu gerçeküstü manzarası ve elbette ortasında duran gemi enkazı ile sıyrılan Navagio Beach, Zakynthos Adası’nda bulunuyor.

  • 11

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    Bu minik koya yalnızca teknelerle ulaşılabiliyor. Kumlarında güneşlenmek ve turkuaz sularında serinlemekten vakit bulursanız tepedeki manastıra tırmanıp bu güzelliği bir de kuş bakışı görmenizi mutlaka öneririz.
  • 12

    ZLATNI RAT - BRAC / HIRVATİSTAN

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    Hırvatistan’ın bütün plajları arasından alışılmışın dışı şekliyle sıyrılan Zlatni Rat, altın kumlara sahipmiş gibi görünse de aslında bu gördükleriniz pürüzsüz minicik çakıllar. 

  • 13

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    Denize doğru yaklaşık 1 kilometre uzanan bu doğa harikası sadece plaj keyfi için değil jet-ski ve rüzgar sörfü gibi su sporları yapmak için de ideal.
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