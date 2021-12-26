Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Ziyaretçilerden Nazif Denk pistleri ve yatırımları çok beğendiklerini söyleyerek, "Kayak sezonu açıldığı için mutluyuz. Bu hafta sonu kayak yapmaya başladık. Zaten yıllardır geliyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. Herkes eğleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu spor çok güzel, herkese tavsiye ederim” diye konuştu.