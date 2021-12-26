Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 17:21
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, hafta sonunu fırsat bilerek gelen ziyaretçiler pistleri doldurdu.
Tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, sezonun açılmasıyla vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Ana pistleri açtıklarını belirten Cıngı, "Erciyes'teki Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapı bölgelerimiz faal durumda. Bütün giriş noktalarımızda kayakseverlerimiz pistlere çıkabiliyor. Bağlantı pistlerimizin de yüzde 80'i açıldı. Hafta sonu ama Erciyes'te sömestr tatili gibi bir hava var. Vatandaşlarımız karı, kayağı, kışı ve Erciyes'i özlediler” dedi.
Ziyaretçilerden Nazif Denk pistleri ve yatırımları çok beğendiklerini söyleyerek, "Kayak sezonu açıldığı için mutluyuz. Bu hafta sonu kayak yapmaya başladık. Zaten yıllardır geliyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. Herkes eğleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu spor çok güzel, herkese tavsiye ederim” diye konuştu.
Melikgazi Belediyesi de Erciyes'te vatandaşlara mantı ikram etti.