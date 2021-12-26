Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 17:21

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 1

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 'te, hafta sonunu fırsat bilerek gelen ziyaretçiler pistleri doldurdu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 2

Tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 3

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, sezonun açılmasıyla vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 4

Ana pistleri açtıklarını belirten Cıngı, "Erciyes'teki Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapı bölgelerimiz faal durumda. Bütün giriş noktalarımızda kayakseverlerimiz pistlere çıkabiliyor. Bağlantı pistlerimizin de yüzde 80'i açıldı. Hafta sonu ama Erciyes'te sömestr tatili gibi bir hava var. Vatandaşlarımız karı, kayağı, kışı ve Erciyes'i özlediler” dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 5

"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Ziyaretçilerden Nazif Denk pistleri ve yatırımları çok beğendiklerini söyleyerek, "Kayak sezonu açıldığı için mutluyuz. Bu hafta sonu kayak yapmaya başladık. Zaten yıllardır geliyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. Herkes eğleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu spor çok güzel, herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 6

Melikgazi Belediyesi de Erciyes'te vatandaşlara mantı ikram etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 7
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 8
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 9
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - 10

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