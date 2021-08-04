Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları

Amerika'nın Colorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan Erzurum'daki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peribacaları, fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı 04.08.2021 - 09:39

Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 1

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'daki Narman Peribacaları, fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 2

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesi'nin ortak hazırladığı projeyle turizme kazandırılan ve çok sayıda projenin de devam ettiği Narman Peribacaları, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 3

KIRMIZI PERİLER DİYARI

Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen ve oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman ilçesindeki 12 ayrı kanyonu bünyesinde barındıran doğa harikası peribacalarını, 46 günde tur operatörleri vasıtasıyla 128 otobüsle gelen turistler ziyaret etti.

Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 4

Amerika'nın Colorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan, yürüyüş yolları, atlı ve ATV'li safari, dinlenme tesisi ile kentin turizmine alternatif güzergah olarak kazandırılması hedeflenen peribacalarını aynı süreçte yaklaşık 37 bin turist ziyaret etti.

Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 5

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri haline gelen ve hemen hemen her gün fotoğrafçıların saatlerce fotoğrafladığı alandaki hareketlilik ise drone ile görüntülendi.

Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 6
Toplam 62 kilometrelik vadisi bulunan peribacalarında balon turlarının da yapılması hedefleniyor.
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 7
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 8
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 9
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 10
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 11
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 12
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 13
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 14
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 15
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 16
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 17
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 18
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 19
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 20
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 21
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 22
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 23
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 24
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 25
Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' Narman Peribacaları - 26

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