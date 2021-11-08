Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Haberler 08.11.2021 - 11:26

Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 1

'nın yüksek noktaları arasında yer alan Çam Dağı'nda, hazan mevsimiyle kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları sarardı.

Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 2

Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle doğa ve kültür yolu'nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, sonbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 3

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını bünyesinde barındıran Çam Dağı, ziyaretçilerine eşsiz manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 4

Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 5

Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, drone ile de görüntülendi.

Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 6
Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 7
Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 8
Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 9
Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk şansı: Çam Dağı - 10

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