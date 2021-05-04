Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurdurduğu Hünkar Çayırı'nda geçmişin izleri geleceğe taşınacak

Alanda millet bahçesi niteliğinde rekreasyon ve çocuk oyun alanları bulunacağını anlatan Büyükakın, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın otağını canlandıran bir kısmın da yer alacağını kaydetti.

Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerine verdiği öneme değinerek, "Vatandaşlarımız, tarihi alanda hem yürüyüşlerini yapacak hem de atalarımızın o dönem nasıl mücadele ettiğini hatırlayacaklar" ifadesini kullandı.