Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.03.2021 - 11:33
Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi Kahraman Sağra Konağı önce restore edildi. Tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla müzeye dönüştürüldü.
Ardından yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyalar bir araya getirildi. Fındık ile ilgili her şeyin sergileneceği müzenin adı ise "Fındığın Öyküsü Müzesi" oldu.
Tematik müzede, fındık dikimi, üretimi, hasat süreci, işlenmesi ve nakliyesi temaları işlendi.
Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler müzeyi gezdiğinde fındık hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor.
Müze ile endüstriyel tarım ürünü fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, yaptığı açıklamada, fındıkla ilgili her şeyin bu müzede sergilendiğini söyledi.
Fındığın öyküsünün anlatıldığı müzenin resmi açılışı için gün sayıldığını dile getiren Toparlak, atıl durumdaki bir binanın müzeye dönüştürülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Fındığın Öyküsü Müzesi için ilk çalışmaların dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da girişimleriyle 2017 yılında başladığı bilgisini veren Toparlak, müzenin yapımının tamamlandığını aktardı.
Toparlak, fındığın bölgenin ekonomisine katkı sunan önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini ifade ederek, dünya fındık üretiminin önemli oranını Ordu ilinin tek başına karşıladığına işaret etti.
Toparlak, böyle bir müzenin temalı olarak Türkiye'de tek olduğunu, dünyada da tek olduğunu düşündüklerini vurguladı.
Fındığın başka bölgelerden gelen misafirler tarafından her zaman merak edildiğini söyleyen Toparlak, "İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar fındığın nasıl hasat edildiğini ve nasıl sofralara geldiğini hem merak ederlerdi. Şimdi insanların bu merakını Fındığın Öyküsü Müzesinde gidermiş olacağız" şeklinde konuştu.