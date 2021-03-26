Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi

Endüstriyel bir tarım ürünü olan fındığın serüveni artık müze ile anlatılacak. Ordu'da Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Fındığın Öyküsü Müzesi" açıldı. Müze ile fındıkla özdeşleşen yöredeki geleneksel yaşam gelecek nesillere aktarılacak.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.03.2021 - 11:33

Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 1

Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi Kahraman Sağra Konağı önce restore edildi. Tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla müzeye dönüştürüldü.

Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 2

Ardından yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyalar bir araya getirildi. Fındık ile ilgili her şeyin sergileneceği müzenin adı ise "Fındığın Öyküsü Müzesi" oldu.

Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 3

MÜZE, GEÇMİŞTEN GELECEĞE FINDIĞI ANLATIYOR

Tematik müzede, fındık dikimi, üretimi, hasat süreci, işlenmesi ve nakliyesi temaları işlendi.

Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler müzeyi gezdiğinde fındık hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor.

Müze ile endüstriyel tarım ürünü fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 4

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, yaptığı açıklamada, fındıkla ilgili her şeyin bu müzede sergilendiğini söyledi.

Fındığın öyküsünün anlatıldığı müzenin resmi açılışı için gün sayıldığını dile getiren Toparlak, atıl durumdaki bir binanın müzeye dönüştürülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 5

Fındığın Öyküsü Müzesi için ilk çalışmaların dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da girişimleriyle 2017 yılında başladığı bilgisini veren Toparlak, müzenin yapımının tamamlandığını aktardı.

Toparlak, fındığın bölgenin ekonomisine katkı sunan önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini ifade ederek, dünya fındık üretiminin önemli oranını Ordu ilinin tek başına karşıladığına işaret etti.

Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 6
Ordu'nun kurulduğu günden bu yana yöre halkının fındıkla ilgilendiğini anlatan Toparlak, "Fındık bizim hayatımız, aşımız, yemeğimiz, kültürümüz, düğünümüz ve geleceğimiz. Dolayısıyla böyle değerli kıymetli bir ürün hafızasının olmaması, gelecek kuşaklara aktarılmaması bölge için çok önemli eksiklikti" dedi.
Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 7
Üç katlı müzede fındıkla ilgili her şeyin sergilendiğini anlatan Toparlak, "Müzede fındığın tarihi, kültürü, öyküsü ve yaşamımıza kattığı her şey sergileniyor. Buradaki tüm materyaller birer bizim parçamız. Bu müzede kendimizi gördük ve en önemlisi hafızamıza hafıza kattık. Şehrin hafızasına da yeni bir hafıza ekledik" diye konuştu.
Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 8

Toparlak, böyle bir müzenin temalı olarak Türkiye'de tek olduğunu, dünyada da tek olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Fındığın başka bölgelerden gelen misafirler tarafından her zaman merak edildiğini söyleyen Toparlak, "İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar fındığın nasıl hasat edildiğini ve nasıl sofralara geldiğini hem merak ederlerdi. Şimdi insanların bu merakını Fındığın Öyküsü Müzesinde gidermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 9
Müzedeki materyalleri özellikle yöre halkından tedarik ettiklerine değinen Toparlak, "Bunun yanında bu işlerle uğraşan, fındık üretimi yapan, fındık sanayisinin içerisinde bulunan insanlardan bu eşyaları aldık ve buraya koyduk. Sonuç itibarıyla ortaya çok güzel bir müze çıktı. İlimize de böyle bir müzeyi kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.
Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 10
Toparlak, bundan sonraki yıllarda müzeyi yeni materyallerle geliştirmek istediklerini, çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 11
Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak: Ordu Fındığın Öyküsü Müzesi - 12

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