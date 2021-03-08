'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor

Bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl artığına dikkati çeken Doğanoğlu, şunları söyledi:

"Ziyaretçilerimiz, Frigya'daki 3 bin yıllık tarihi ve kültürü yerinde yaşıyor. Ayazini köyündeki çalışmaları da beğeniyorlar. Hatta, bizlere de daha çok tarihi eserin gün yüzüne çıkarılması konusunda beklentilerinin olduğunu ifade ediyorlar. Frig, Roma, Bizans ve Selçuklu'dan kalma her türlü mimari yapı köyde bulunuyor. Burası, tarih ve kültürü sevenlere muhteşem bir fırsat sunuyor. Köydeki çalışmaların takdir edilmesi de bizlere de güç veriyor"