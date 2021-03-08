'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor

Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi'nde bulunan Ayazini Köyü'nün kayadan oyma mezarları ve şapelleri tarih tutkunu turistleri cezbediyor. Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyündeki mağaralar temizlenerek gün yüzüne çıkarılıyor.

Anadolu Ajansı 08.03.2021 - 17:21

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 1

Tarihi Frig Vadisi'nin sınırları içerisinde yer alan Ayazini Köyü'ndeki kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve şapellerin de aralarında bulunduğu 300'ün üzerinde farklı büyüklükteki mağara turistlerin ilgisini çekiyor.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 2

Afyonkarahisar Valiliği'nin "Sokak Sağlıklaştırması Projesi" kapsamında, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı, "Frigya'nın kalbi" olarak da nitelendirilen Ayazini köyünün kırsalı ve yerleşim yeri içerisinde süren çalışmalarla bölgedeki mağaralar, turizme kazandırılması için tek tek temizleniyor.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 3

Köylülerin üzerine yaptığı yapılarla halen kullanılan pek çok mağaradaki çalışmalarda ise bazı tarihi buluntular da gün yüzüne çıkıyor.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 4

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin de yeni keşfedilen mağaralarda çalışma yürütüyor.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Ayazini köyünde Frig uygarlığından kalma kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, şapelleri ile Bizans ve Roma dönemlerinin önemli eserler bulunduğunu söyledi.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 5

Arkeologların tespitiyle köyde irili ufaklı 300 mağara ile 35 kilise ve şapel gibi tarihi eser bulunduğuna işaret eden Doğanoğlu, "Sahip olduğu tarihi eserleriyle Ayazini köyümüze 'mağara cenneti' diyebiliriz. Köydeki mağaraların turizme kazandırılması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu tarihi mekanların temizlikleri en güzel şekilde yapılıyor. Turizme kazandırılması ve görsellik açısından aydınlatma çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca, tahrip edilen ve zarar gören bazı yapılarla ilgili çalışma içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 6

Bölgenin turizm potansiyelinin her geçen yıl artığına dikkati çeken Doğanoğlu, şunları söyledi: 

"Ziyaretçilerimiz, Frigya'daki 3 bin yıllık tarihi ve kültürü yerinde yaşıyor. Ayazini köyündeki çalışmaları da beğeniyorlar. Hatta, bizlere de daha çok tarihi eserin gün yüzüne çıkarılması konusunda beklentilerinin olduğunu ifade ediyorlar. Frig, Roma, Bizans ve Selçuklu'dan kalma her türlü mimari yapı köyde bulunuyor. Burası, tarih ve kültürü sevenlere muhteşem bir fırsat sunuyor. Köydeki çalışmaların takdir edilmesi de bizlere de güç veriyor"

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 7

"TARİHİ YAPILAR ÇOK DAHA ESKİ VE GÖRSEL İÇERİKLİ"

Ziyaretçilerden Aysun Akbay, Ayazini köyündeki çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti.

Köyün ilerleyen günlerde Frigya'nın önemli bir destinasyonu olacağına inandığını anımsatan Akbay, "Ürgüp/Göreme, Kapadokya'yı da gezdim. Ayazini'de oralar gibi mükemmel ve hatta buradaki tarihi yapıların çok daha eski ve görsel içerikli olduğunu gördüm. Burada inanılmaz, bir atmosfer var. Herkes burayı teneffüs etmeli" şeklinde konuştu. 

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 8

Ankara'dan Ayazini'ye gelen Zuhal Atak da Kapadokya'yı aratmayan tarih kokan köyün turizme kazandırılması için yapılan yatırımların yerinde olduğunu belirterek, burada olmaktan keyif aldığını kaydetti.

İsmail Bozoklu da köydeki mağaraların doğa harikası olduğunu ve görselliğine hayran kaldığını ifade etti.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 9
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 10
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 11
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 12
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 13
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 14
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 15
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 16
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 17
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 18
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 19
'Frigya'nın kalbi' Ayazini Köyü'ndeki kaya mezarlar turistleri cezbediyor - 20

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