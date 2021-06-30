Frigya'nın saklı cenneti: Üçlerkayası Köyü

Üçlerkayası köyünün "Frigya'nın saklı bir cenneti" olduğunu ifade eden Tetik, "Buraya gizemli Frigya'nın gizemli köyü de diyebiliriz. Artık son dönemlerde bu gizem de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. İnsanlar artık tarihi Frig Vadisi'ni tanıyor. Bölgedeki 'Emre Gölü' ile 'Ayazini köyü"nü artık herkes biliyor. Yerli ve yabancı turistler bu noktaları gezerken, geçerken, yolda kaya yerleşimlerini görünce de Üçlerkayası köyüne uğruyor. Köyümüze gelen turist sayısı her geçen gün katlanarak artıyor" diye konuştu.