Gandalf'ın gözünden Yeni Zelanda
ntv.com.tr
J.R.R. Tolkien'in eserinden beyaz perdeye aktarılan "Yüzüklerin Efendisi" serisinin ana vatanı olan Yeni Zelanda'daki eşsiz manzaraları bilenler bilir. Bir de o manzaralarda, aynı filmdeki Gandalf karakterinin kostümünü giymiş bir gezgin olduğunu hayal edin. İşte o muhteşem manzaralar...
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Kaynak: Boredpanda, instagram.com/akhilsuhas