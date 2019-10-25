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Gandalf'ın gözünden Yeni Zelanda

ntv.com.tr

J.R.R. Tolkien'in eserinden beyaz perdeye aktarılan "Yüzüklerin Efendisi" serisinin ana vatanı olan Yeni Zelanda'daki eşsiz manzaraları bilenler bilir. Bir de o manzaralarda, aynı filmdeki Gandalf karakterinin kostümünü giymiş bir gezgin olduğunu hayal edin. İşte o muhteşem manzaralar...

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    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
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    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
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    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 4

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 5

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 6

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 7

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 8

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 9

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 10

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 11

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 12

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 13

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 14

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 15

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 16

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 17

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 18

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 19

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 20

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 21

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 22

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 23

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 24

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 25

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 26

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 27

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 28

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 29

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 30

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf
  • 31

    yeni zelanda, yeni zelanda fotoğrafları, yüzüklerin efendisi, gandalf

    Kaynak: Boredpanda, instagram.com/akhilsuhas

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