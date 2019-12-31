Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi

"MAHALLEYE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

Bey Mahallesi'ne yapılan yatırımlara her kesimin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Bacaksız, şöyle konuştu:

"Bu bölge yapılan restorasyonlarla çok güzel bir hale getirildi. Ama orada yaşayanlar ve faaliyet gösteren iş yerleri olarak da buna sahip çıkmamız lazım. Her şeyi mülki idarenin yapmasını beklememiz biraz hata olur. Biz de o mahallemize sahip çıkıp daha fazla misafirin gelmesini sağlamalı ve mahalleyi daha iyi şekilde tanıtmalıyız"