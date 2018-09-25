Gelgit etkisinin en belirgin göründüğü yerlerden birisi: Mont Saint Michel

Manastırın inşası 10. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar devam etti. Bu dönemde mimari açıdan birçok değişikliğe uğrayan manastır yaklaşık 80 metre yüksekliğe sahip. 15. Yüzyılda Fransa ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren "Yüzyıl savaşı" sırasında Mont Saint Michel'in çevresine, İngilizlerin saldırılarından korunmak için yüksek duvarlar inşa edildi.

Fransız Devrimi'nden sonra 1793'den 1811 yılına kadar rahipler için hapishane olarak kullanılan yapı, 1874'te restore edildi.