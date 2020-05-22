Giden Gelmez Dağları'nda ilkbahar güzelliği

Bu temizliğin her zaman sürmesini istediklerini anlatan Güler, "Hastalanan hayvanlarımızın midesinden pet şişe, poşet, çivi, hatta ayakkabı gibi şeyler çıkıyordu. Buraya gelen insanlar mı eğitimsiz anlayamadık. Bu konu devletin önlem almasını bekliyoruz. İnsan çevresini temizlemeli, temiz tutmalı. Kim olursa olsun, doğaya sahip çıkmalı, doğayı kirletmemeliyiz" diye konuştu.

Bugünlerde doğal güzelliğin tadını çıkarsalar da hayvancılar olarak mallarını ve ürünlerini satma endişesini taşıdıklarını vurgulayan Güler, şunlar kaydetti:

"Bu yayla köyümüze beş kilometre uzaklıkta, hayvanlarımızı otlatmak için her zaman kullandığımız bir yayla. Virüs tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de sekteye uğrattı. Ülkemizi her açıdan, özellikle ekonomik açıdan etkiledi. Buralarda yaşayan bizleri dahi etkiledi. Hayvancılıkla uğraşır, peynir yapıp satardık. Şimdi buralarda kimse olmadığı için ürünümüzü pazara gidip satamıyoruz, elimizden de bir şey gelmiyor. İnşallah bu günler yakın zamanda geçer"