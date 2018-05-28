Giresun'da huzurun adresi: Koçkayası Tabiat Parkı
Giresun'da bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenleri bekliyor. Tabiat parkı, enfes manzaraları ve el değmemiş yaban hayatıyla doğanın en güzel örneklerini sunuyor
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1Giresun'da 1840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyledoğada huzur bulmak isteyenlerin adresi olarak dikkati çekiyor. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta Dereli ilçesi sınırlarında yer alan tabiat parkı, enfes manzaraları ve el değmemiş yaban hayatıyla doğanın en güzel örneklerini sunuyor.
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Tabiat parkında doğa yürüyüşü, bisiklet, kaya tırmanışı, foto safari, botanik tur, kuş gözlemciliği ve olta balıkçılığı yapılabiliyor.
Tabiat parkı adını ise park alanının kuzeybatı sınırlarında bulunan Koçkayası Tepesi'nden başlayarak Cımbırtlık Deresi'ne akan Koçkayası ve Küçükkoçkayası derelerinden ve tepenin eteğinde kurulmuş Koçkayası Yaylası'ndan alıyor.
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"DOĞANIN HER TÜRLÜ GÜZELLİĞİ BURADA"
Park alanının en yüksek noktaları arasında 2 bin 483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2 bin 280 metre yüksekliğindeki Çifteyar Tepesi ve bin 200 metre yüksekliğindeki Göbel Tepesi bulunuyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, yaptığı açıklamada, Koçkayası Tabiat Parkı'nda orman ekosistemi, kara-akarsu ekosistemi ve yayla-mera ekosistemi olmak üzere üç farklı ekosistem tipinin olduğunu söyledi.
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Tabiat parkının 64 farklı familyaya ait 136 bitki ile toplamda 160 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yaptığını dile getiren Kuduban, doğanın her türlü güzelliğinin bu tabiat parkında yer aldığını kaydetti.
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Kuduban, tabiat parkının ortasından geçen Kara Dere'nin batısında, içerisinde patika yolların geçtiği huzur dolu bir ortam sunan ormanların bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
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"Bin 450 ile 2 bin metre arasında yayılış gösteren orman ekosisteminde en sık rastlanan ağaç türü ladin ve kayın ağacıdır. Ayrıca orman gülleri, otsu bitkiler, yabani meyveler ve çeşitli mantarların içinde bulunduğu zengin bir floraya sahiptir. Faunasında ise ikiyaşamlıları, sürüngenleri, kuşları, memelileri ve balıkları görürüz. Koçkayası Tabiat Parkı zengin bitki örtüsüyle doğanın içinde huzur bulunan bir yer"
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Kuduban, tabiat parkının Türkiye kuş göçerlerinin yolu üzerinde olduğu belirterek, kuşların tür sayısının ilkbahar ve sonbahar başlarında daha da arttığını aktardı.
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Tabiat parkı sınırları içerisinde herhangi bir tarihi yapı olmamasına rağmen çevresinde mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler olduğuna işaret eden Kuduban, bunlardan birinin Cenevizliler tarafından kervan yolunu gözetlemek ve kervanları korumak amacıyla kurulan Kuşluhan Kalesi olduğunu kaydetti.
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Ertan Kuduban, günümüze kadar bozulmamış bir yapı olan Kırkharman Kilisesi'nin de parkın çevresindeki tarihi yapılar arasında yer aldığını ifade etti.
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10Tabiat parkının çevresindeki tarihi yapılar içerisinde en ilginç olanının ise 6 bin 500 metre uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı olduğuna dikkati çeken Kuduban, bin 610 yılında Hacı Abdullahzade tarafından yaptırıldığı rivayet edilen duvarın Çıkrıkkapı Yaylası'nda yer aldığını aktardı.
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