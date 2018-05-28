Giresun'da huzurun adresi: Koçkayası Tabiat Parkı

Park alanının en yüksek noktaları arasında 2 bin 483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2 bin 280 metre yüksekliğindeki Çifteyar Tepesi ve bin 200 metre yüksekliğindeki Göbel Tepesi bulunuyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, yaptığı açıklamada, Koçkayası Tabiat Parkı'nda orman ekosistemi, kara-akarsu ekosistemi ve yayla-mera ekosistemi olmak üzere üç farklı ekosistem tipinin olduğunu söyledi.