Gladyatörler şehri: Roma (Roma rehberi)

1 Gezilecek, görülecek, yenilecek ve içilecek çok şeyin bulunduğu, İtalya'nın romantik şehri Roma’da yolunuzu kaybetmemeniz için İlker Topdemir’in önerilerine kulak verin!

2 ROMA'NIN YILDIZI PARLAYAN OTELLERİ Eğer Roma’yı ziyaret edecekseniz işte size en yeni otel önerileri.

3 HOTEL EDEN ROMA Hotel Eden Roma seneler sonra renovasyondan çıktı. Dorchester Collection’a bağlanan otel inanılmaz bir dizaynla, bir mimari harikası olarak geri dönüş yaptı.

4 Doksan sekiz oda ve suitiyle İspanyol merdivenlerine beş dakika mesafede bulunan otelde, büyüleyici bir Roma manzarasını seyretmek mümkün. Bunun için La Terrazza adlı barında bir keyif içkisi içip manzaranın tadına varın.

5 PALAZZO MANFREDI Palazzo Manfredi ise Collessum’a neredeyse yapışık vaziyette bir butik otel. Toplam on altı suit’ten oluşuyor. Her suit’te başka bir renk hakim. Otelin konumu kadar servisi de çok özel.

6 AROMA RESTAURANT Hala bir aileye ait olan otelde, onlara ait antikaları görmeniz mümkün. Ayrıca otelin çatı katında, Aroma adlı 1 Michelin yıldızlı bir restoran var. Ben yemekten çok manzaraya aşık oldum diyebilirim.

7 HOTEL DE RUSSIE Hotel de Russie de Roma’nın incilerinden! Otelin bahçesi, restoranları ve barı da otelin kendisi kadar öne çıkıyor. Toplam yüz yirmi bir oda ve suit’ten oluşan bu otelde kalırsanız, mutlaka yeni yapılan suitleri deneyin derim.

8 Sanki bir Romalı gibi uyanıyor ve şehri selamlıyorsunuz. Ayrıca otelin SPA’sı da çok başarılı. Otel sahibinin kızının yarattığı Forte Organic adlı markanın ürünleri kullanılıyor.

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10 LOKAL ROMA YEME-İÇME MEKANLARI Bir Romalı gibi yemek yemek ister misiniz? Gelelim yemek önerilerine…

11 HOSTARIA DA PIETRO Romalıların geç saatte geldiği ve çok ortalarda olmayan bir restoran olan Hostaria da Pietro, tümüyle lokal yemeklerin ve ürünlerin kullanıldığı, çılgın bir İtalyan tarafından işletilen bir mekan.

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13 TEMAKINHO Temakinho adlı sushi restoranı ise Roma‘nın Monti bölgesinde bulunuyor. Brezilya usulü sushisi ile meşhur.

14 Mekanın kendisi ve mimarisi o kadar renkli ki, sushiler bile Güney Amerika havasında adeta… Uzun kuyrukların olduğu ve geç saatlere kadar açık restoranın içeçek menüsü de başka bir olay.

15 LA PERGOLA RESTORAN La Pergola Restoran, Roma‘nın 3 Michelin yıldızlı tek restoranının Alman bir şefi var. Sırf yemekleri ve manzarasıyla ünlü değil, adeta sanat yapılan bu restoranda, su menüsü, kahve menüsü ve ansiklopedi kalınlığında bir şarap menüsü var! Eğer çok özel bir gecenizse mutlaka buraya gitmenizi öneririm.

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17 DA FELICE Da Felice, uzun senelerdir Romalı bir aile tarafından işletilen bir Trattoria. Haftanın her günü dolu olan ve makarnaları ile meşhur bir mekan.

18 Balık günü olan Cuma günleriyse, deniz ürünlü makarnaların tadına bakabilirsiniz Tatlılarını size saymıyorum bile…

19 POMPI PASTANESİ Ve hem Roma’nın hem dünyanın en meşhur tatlısının olduğu Pompi pastanesi…

20 Tiramisu zaten bir şölen ama bu pastanedeki her tatlı başka bir olay. Kahveniz ile uzun uzun oturun, deneyecek çok şey var!

21 SAINT PETER BAZİLİKASI

22 COLOSSEUM

23 TRASTEVERE