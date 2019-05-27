Göbeklitepe'de Dostluk ve Barış Rallisi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'ye büyük önem verdiklerini belirterek, tanıtım için dünyanın dört bir yanında reklam kampanyaları yürüttüklerini ifade etti.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin de bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Açıkçası bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından farkındalık yaratması açısından çok büyük faydası var. Biz Türkiye'yi bundan sonra reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Bu tür organizasyonlarla ve çeşitli grupların farklı yaşam tarzlarıyla algıları değiştirmek istiyoruz" dedi.