'Gökyüzüne komşu' zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller

Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda dağcı Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş, hem dağcılık hem de fotoğraf gruplarıyla bölgeye sık sık geldiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İspir'deki Yedigöller gerçekten Türkiye'nin harika ve özel bir bölgesi. Buraya ulaşım şartları kolay değil. Buraya gelmek isteyenler ya arazi araçlarıyla ya da dağcılık yürüyüşü yaparak gelmek zorundalar. Ben tüm doğaseverleri ve fotoğrafçı arkadaşlarımızı buraya özellikle davet ediyorum ve buraları görmelerini arzu ediyorum. Burada manzara çok güzel ve tek kelimeyle muhteşem"