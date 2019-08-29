Güney Koreli turizm bloggerları Eskişehir'de

Güney Koreli turizm bloggerı Park Sun Ah ise olumlu izlenimler edindiğini belirterek şunları söyledi;

"Eskişehir’e ilk defa geliyorum. Burası ile ilgili ilk izlenimim çok olumlu oldu. Şehir bana parlak bir şehir olarak göründü. Çevremizde bizimle iletişimde olan insanların güler yüzünü görmek bize verdikleri değerin bir emaresi. O yüzden gayet olumlu izlenimler edindim."