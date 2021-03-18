Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor

"HER GEÇEN GÜN CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

İlçedeki tüm alanlarda Covid-19 tedbirlerine uygun hareket edildiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bizim temel hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. Tabii salgının gidişatını kestirmek kolay değil ama bizim her zaman hedefimiz 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak olacak çünkü Halfeti'de hem GAP turlarının hem Şanlıurfa'ya Göbeklitepe'ye, Gaziantep'e, Adıyaman'a gelen ziyaretçilerin ortak kesişim noktasında yer alıyor, bölgeye gelen GAP turlarının ortak noktası. Bunun yanında son yıllarda ilçede yürüttüğümüz yatırımlarla turizm altyapısının güçlendirilmesiyle Halfeti, her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam edecek"