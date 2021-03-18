Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan, mistik tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Halfeti'de, yeni sezonda turist sayısında büyük artış bekleniyor.

Anadolu Ajansı 18.03.2021 - 15:36

Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 1

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, bahar mevsimiyle bambaşka bir güzelliğe kavuştu.

Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 2

GÜNEYDOĞU'NUN SAKLI CENNETİ

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor.
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 3

Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerler arasında yer alıyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini görme fırsatı da buluyor.

Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 4
Geçen yıl corona virüs (Covid-19) nedeniyle az sayıda turistin ziyaret ettiği ilçe, risk değerlendirme haritasında "düşük riskli" kategorisinde yer almasıyla birlikte özellikle hafta sonları ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olmaya başladı.
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 5

"TURİZM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yaptığı açıklamada, Halfeti'nin Güneydoğu'nun önemli bir turizm merkezi olduğunu ve özellikle 2019 yılında ziyaretçi sayısında zirveyi yakaladığını söyledi.

Geçen yıl tüm bölgelerde olduğu gibi salgın nedeniyle Halfeti'de de turizmde bir düşüş yaşandığını belirten Albayrak, "Geçen yıl Halfeti'de turizm hareketliliği normalin yüzde 30'una kadar indi. Yeni normalleşme süreciyle birlikte ilimiz, ilçemizin düşük riskli kategoride olması ve hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte turizm hareketliliğini yaşamaya başladık" dedi.

Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 6

İlçede tekne turlarının ön planda olduğunu kaydeden Albayrak, ziyaretçilerin de bu turlara yoğun ilgi gösterdiğini ve Fırat Nehri'ni gezdiğini ifade etti.

Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 7

"HER GEÇEN GÜN CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

İlçedeki tüm alanlarda Covid-19 tedbirlerine uygun hareket edildiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bizim temel hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. Tabii salgının gidişatını kestirmek kolay değil ama bizim her zaman hedefimiz 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak olacak çünkü Halfeti'de hem GAP turlarının hem Şanlıurfa'ya Göbeklitepe'ye, Gaziantep'e, Adıyaman'a gelen ziyaretçilerin ortak kesişim noktasında yer alıyor, bölgeye gelen GAP turlarının ortak noktası. Bunun yanında son yıllarda ilçede yürüttüğümüz yatırımlarla turizm altyapısının güçlendirilmesiyle Halfeti, her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam edecek"

Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 8

Albayrak, Halfeti'nin doğa ile iç içe gezmek isteyenler için önemli bir alternatif olduğunu vurgulayarak, "Halfeti, tarih ve doğanın iç içe olduğu ve açık havada gezilebilen, salgın nedeniyle kalabalık mekanlara girilmeden gezilecek bir yer. Bu anlamda tüm ziyaretçilerimizi ilçemizi gönül rahatlığı ile ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 9
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 10
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 11
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 12
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 13
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 14
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 15
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 16
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 17
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 18
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 19
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 20
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 21
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 22
Güneydoğu'nun 'sakin şehri' Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor - 23

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