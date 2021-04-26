Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor

Anadolu Ajansı 26.04.2021 - 12:20
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor.
Kentte doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters lalelerin açmasıyla 2071 rakımlı Gomane Dağı ile Alan köyünün yüksek kesimleri kırmızıya büründü.
Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra turistlerden de yoğun ilgi görüyor ve yörenin tanıtımında da önemli yer tutuyor.
Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tehdit, tehlike altında olan veya nadir bulunan soğanlı bitki türlerinden biri olan ters lalenin toplanması, soğanlarının çıkarılması, taşınması ve satılmasının yasak olduğu belirtildi.
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise, 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.