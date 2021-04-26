Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor

Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Hakkari'nin yüksek rakımlı dağlarını süslüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte açan koruma altındaki ters laleler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı 26.04.2021 - 12:20

Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 1

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor.

Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 2

Kentte doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters lalelerin açmasıyla 2071 rakımlı Gomane Dağı ile Alan köyünün yüksek kesimleri kırmızıya büründü.

Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 3

Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 4

Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters laleler, çiçek açtıkları dönemlerde yöre halkının yanı sıra turistlerden de yoğun ilgi görüyor ve yörenin tanıtımında da önemli yer tutuyor. 

Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 5

AĞLAYAN GELİNLERİ KOPARANLARA 80 BİN LİRA PARA CEZASI

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tehdit, tehlike altında olan veya nadir bulunan soğanlı bitki türlerinden biri olan ters lalenin toplanması, soğanlarının çıkarılması, taşınması ve satılmasının yasak olduğu belirtildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise, 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.

Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 6
Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 7
Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 8
Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 9
Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 10
Hakkari'de 'ağlayan gelinler' ziyaretçi akınına uğruyor - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER