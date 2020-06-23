Hakkari'de Cilo Dağları ve Sat Buzul Göllleri milli park olma yolunda

Bu kapsamda Tarım ve Orman Baklanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü, " kesin korunacak hassas alan " ilan edilen Cilo Sat Buzulları, Sat Buzul Gölleri, bölgedeki yüksek rakımlı zirveler, kültürel ve tarihi mekanların da bulunduğu bazı alanların milli park ilan edilip korunması için proje hazırladı.

Hakkari Üniversitesi ve ilgili kurumların da destek verdiği proje kapsamında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendisleri ile akademisyenlerden oluşan ekip, Cennet Cehennem Vadisi'ndeki 3 bin 400 rakımlı Mergan Yaylası 'na çıkarak inceleme yaptı.

Geçen yıl başlatılan çalışmayla söz konusu alanlarda doğal, biyolojik, kültürel ve estetik kaynak değerleri üzerine araştırma yapan mühendis ve akademisyenlerin, bölgedeki buzul, göl, dağ, yayla, doğa sporları rotaları, tarihi ve kültürel değerlere ilişkin hazırladığı ön etüt raporu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Çalışmanın daha hızlı ilerlemesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimat verdiğini anlatan Yılmaz, bunun üzerine Hakkari Üniversitesi ile diğer ilgili kurumlarla ön etüt raporu hazırladıklarını aktardı.

Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin Milli Park olması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Genel müdürlükten teknik heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından rapora son şeklinin verileceğini belirten Yılmaz, "Rapor son halini aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Buralar milli park ilan edilirse kente her alanda faydası olacak. Özellikle de bölgede ekoturizmin gelişmesine katkı sağlayacak. Desteklerinden dolayı Bakanlığımıza, Valiliğimize, Hakkari Üniversitesi ve ilgili kurumlara teşekkür ederiz" dedi.

Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sait Taylan ise kentin yüksek dağ silsilesine sahip olduğunu ve bu dağların biyoçeşitlilik ve jeolojik açıdan zengin olduğunu vurguladı.

"Bu güzel alanların koruma altına alınarak sonraki kuşaklara doğal haliyle aktarılması lazım. Bu alanlara yönelik Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak bir çalışma var. Cilo ve Sat bölgesindeki önemli şelale, göl, dağ ve buzul ile buradaki önemli memeli, kuş, sürüngen, amfibi ile biyoçeşitlilik unsurlarını ortaya çıkarılarak dosyaya eklendi.