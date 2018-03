Hamburgerin A-B-C’si (Hamburgerin tarihi ve kökeni)

“Peki biz evde nasıl iyi bir hamburger yaparız?” diye merak edenlere bir hamburger tarifi vermek istiyorum.

İyi bir hamburger köftesinin en önemli başarı kriteri kullanılan et. Etin dana döş eti olup sadece bir kez kıyma makinasından geçmiş olması gerekiyor. Eğer iki kez geçerse her bir et parçası küçülecek ve suyu içinde tutması düzeyi azalacak. Ben hamburger kıymasına tuz ve karabiberden başka hiçbirşey koymam, çünkü diğer her malzemenin lezzetini bozacağına inanıyorum. Endüstriyel hamburger yapımında köfteye worchester, soğan, sirke ve bunun gibi malzemeler konuyor, fakat dediğim gibi ben tuz ve karabiber dışında hiçbir şey koymuyorum.