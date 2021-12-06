Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor

“ÇOK DOLU ZAMAN GEÇİRECEĞİNİZ BİR MEKAN”

Mahbube Köksal, Sivas aşığı olduğunu belirterek, “Sivas Valimizin ve Belediye Başkanımızın, yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Burada zaman nasıl geçecek bilemeyeceksiniz. Çok dolu zaman geçireceğiniz ve tatmin olarak ayrılacağınız bir mekan” diye konuştu.