Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas'ta oluşturulan Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçilerin yoğun ilgisine uğruyor. Vatandaşların güzel havayı fırsat bilerek akın ettiği park, 11 tescilli yapı ve 22 özgün projeyi içerisinde barındırıyor.

Haberler - İHA 06.12.2021 - 12:20

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 1

’ta Hamidiye Kültür Parkına dönüştürülen tarihi haralar resmi açılışın yapılmamasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 2

Sivas-Ankara karayolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 250 bin metrekarelik alana kurulan Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 3

Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdülhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen park çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 4

Şehrin stresinden uzak bir gün geçirmek için vatandaşların akın ettiği park, 11 tescilli yapı ve 22 özgün projeyi de içerisinde barındırıyor.

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 5

Şehrin önemli tarihi yapılarının minyatürlerinin bulunduğu alan da oldukça dikkat çekiyor.

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 6

“GÜZEL TURİST ÇEKECEĞİNE İNANIYORUM”

Ailesiyle boş bir gününü değerlendirmek için parkı ziyaret eden Gökhan Köksal, “Çocuklarla hafta sonu etkinlik yapalım dedik. Çok kalabalık çünkü insanlar hafta sonunu burada geçiriyor. Sivas’ta gezilecek yerler kısıtlı olduğu güzel havayı değerlendirdik. Güzel turist çekeceğine inanıyorum” dedi.

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 7

“ÇOK DOLU ZAMAN GEÇİRECEĞİNİZ BİR MEKAN”

Mahbube Köksal, Sivas aşığı olduğunu belirterek, “Sivas Valimizin ve Belediye Başkanımızın, yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Burada zaman nasıl geçecek bilemeyeceksiniz. Çok dolu zaman geçireceğiniz ve tatmin olarak ayrılacağınız bir mekan” diye konuştu.

Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 8
Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 9
Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor - 10

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