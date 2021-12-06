Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor

Haberler - İHA 06.12.2021 - 12:20
Sivas’ta Hamidiye Kültür Parkına dönüştürülen tarihi haralar resmi açılışın yapılmamasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.
Sivas-Ankara karayolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 250 bin metrekarelik alana kurulan Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdülhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen park çok sayıda ziyaretçi geliyor.
Şehrin stresinden uzak bir gün geçirmek için vatandaşların akın ettiği park, 11 tescilli yapı ve 22 özgün projeyi de içerisinde barındırıyor.
Şehrin önemli tarihi yapılarının minyatürlerinin bulunduğu alan da oldukça dikkat çekiyor.
Ailesiyle boş bir gününü değerlendirmek için parkı ziyaret eden Gökhan Köksal, “Çocuklarla hafta sonu etkinlik yapalım dedik. Çok kalabalık çünkü insanlar hafta sonunu burada geçiriyor. Sivas’ta gezilecek yerler kısıtlı olduğu güzel havayı değerlendirdik. Güzel turist çekeceğine inanıyorum” dedi.
Mahbube Köksal, Sivas aşığı olduğunu belirterek, “Sivas Valimizin ve Belediye Başkanımızın, yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Burada zaman nasıl geçecek bilemeyeceksiniz. Çok dolu zaman geçireceğiniz ve tatmin olarak ayrılacağınız bir mekan” diye konuştu.