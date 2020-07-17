Hasankeyf'te tekne turları ve sualtı sporları yapılacak

Doğa sporları anlamında yine projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki güzergah tespitleri ve uzman kulüplerinde yardımıyla burada bir rota oluşturma sürecini hep beraber gerçekleştireceğiz. Özelikle buradaki doğa sporlarının farklı bir boyutu olan yamaç paraşütü pilotlarının geçen haftalarda yaptığı etkinlikleri birlikte gördük. Bunlarda farklı bir boyut olarak turizmin farklı bir halkasını meydana getirecek ve daha artarak devam etmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.