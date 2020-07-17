Hasankeyf'te tekne turları ve sualtı sporları yapılacak

İHA 17.07.2020 - 09:42
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın yapılması ile birlikte sular altında kaldı. Yeni haliyle tepki çeken yeni Hasankeyf'te tarihi yapıların taşınmasının ardından bölgede tekne turları, kano ve su altı sporlarının yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, öneri raporu hazırladıklarını söyledi. Öneri rapor doğrultusunda meclis kararı alınarak buradaki işletmelerin ihaleyle verilmesinin gündemde olduğunu belirten Kaymakam Koç, "Burada tekne turlarının olmasına ve gelen ziyaretçilerin seyahatlerini disiplinli bir şekilde yapmaları için belediyemiz gerekli işlemleri yapacak. Buradaki işlerin aksayan yönlerini de önümüzdeki sezonun başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyoruz.
Teknelerde kullanılacak usullerin neler olması gerektiğine yönelik olarak valiliğin hazırlamış olduğu yönetmeliğin ilgili yerlere gönderildiğini aktaran Kaymakam Koç, “Onların da bunlarla ilgili gerekli karar aşamalarını tamamladıklarını müteakiben ziyaretçilerimiz hem güvenlik hem estetik konfor açısından güzel seyahat deneyimleme fırsatını geçirecekler. Böylelikle biz buradaki turizm faaliyetlerinin ilk aşamasını su üstü faaliyetleri olarak başlatmayı planlıyoruz.
Hasankeyf’e gelen ziyaretçilerin tekne turlarının kısa, orta ve uzun mesafelerde yapılmasını planladıklarını dile getiren Kaymakam Koç, “Önümüzdeki yıllarda tesisleşme ve diğer işlerinde bitirildiğinde özelikle su altında kalan 1960’larda yapılmış olan eski Hasankeyf’i görmek isteyen dalgıçlarımızı yine bu su altında kalmış koruma altına alınmış tarihi eserlerimizi ziyaret etmek isteyen dalış turizm meraklarını önümüzdeki yıllarda ağırlamayı planlıyoruz.
Doğa sporları anlamında yine projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki güzergah tespitleri ve uzman kulüplerinde yardımıyla burada bir rota oluşturma sürecini hep beraber gerçekleştireceğiz. Özelikle buradaki doğa sporlarının farklı bir boyutu olan yamaç paraşütü pilotlarının geçen haftalarda yaptığı etkinlikleri birlikte gördük. Bunlarda farklı bir boyut olarak turizmin farklı bir halkasını meydana getirecek ve daha artarak devam etmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.