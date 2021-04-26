Havadan Kapadokya'yı tanıttılar

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Kapadokya'yı drone pilotu Necat Kalkan ve İsmail Duran fpv dronları ile 4 gün boyunca görüntüledi. Drone pilotları, Kapadokya'nın turizmine katkıda bulunmak için çektikleri görüntüleri montajlayıp klip hazırladı.

Peri bacaları, yılkı atları ve günbatımı manzarasında balon turlarının olduğu Kapadokya fpv drone ile görüntülendi, ortaya izleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler çıktı.

4 gün boyunca adeta 4 mevsimin yaşandığı Kapadokya’da peri bacaları, karlı ve güneşli olarak görüntülendi. Drone pilotları akrobatik hareketler ile peri bacaların deyim yerindeyse altından girip üstünden çıktı. Ortaya çıkan görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gün batımında gezi yapılan balonların görüntüsü ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yılkı atlarını düz bir ovada gün batımına karşı koştukları sahne ise sosyal medyada en çok beğenilenler arasında gösterildi.

Bir vatandaşın sıcak hava balonundan atlayıp paraşüt açması da fpv dronu ile görüntülendi.