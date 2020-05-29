'Hayalet Şehirler' projesiyle şehirler drone ile havadan görüntülendi

Bursalı yönetmen Aykut Öztürk, corona virüs ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığı izinle il il gezerek boş meydanları görüntülüyor. 'Hayalet Şehirler' adını verdiği projesinde drone ile şehirleri havadan görüntüleyen Öztürk'ün İstanbul'dan sonra ikinci durağı Bursa'ydı.

DHA 29.05.2020 - 12:20

Özel bir film yapım şirketinde çalışan yönetmen Aykut Öztürk, corona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde il il gezerek boş kalan sokak, meydan ve caddeleri görüntülüyor.

İstanbul'da Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Atatürk Caddesi, Kent Meydanı gibi şehrin simgesi haline gelen kalabalık meydanların boş halini drone ile havadan görüntüleyen Öztürk, 81 ilin tüm meydanlarının sessiz halini görüntülemeyi amaçlıyor. 

İstanbul'dan sonra memleketi olan Bursa'ya gelen Öztürk, 'Hayalet Şehirler' ismini verdiği projenin yüz binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 81 ili gezmeyi hedeflediğini belirten Öztürk, "Drone'la, sokağa çıkma yasağında boş sokakları, meydanları, şehrin boş halini çekiyorum ve bunu kurgulayıp sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum.

İlk yaptığım video büyük ilgi gördü. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Ben yaptıktan sonra herkes yapıp paylaşmaya başladı. Daha sonra ikinci videoyu çektim ve oda büyük ilgi gördü. Bursalı olduğum için Bursa'yı da çektim" dedi.

"SONUNDA TEK BİR TÜRKİYE VİDEOSU YAPACAĞIM"

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Öztürk, "İstanbul'da caddeler, sokaklar bomboş. İnsanlar şehrin bu haline alışkın değiller. İnanılır gibi değil. İnsanlar bunu gördüklerinde duygulanıyor. Terk edilmiş bir şehir edası var. 

Projeme 'Hayalet Şehirler' ismini verdim. Videoların sonunda tek bir Türkiye videosu yapacağım. İnsanların kalabalık görmeye alıştığı yerler, İstanbul'da İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Meydanı, Kent Meydanı gibi yerleri gezip, bu yerlerin boş halini yakalıyorum" ifadelerini kullandı.

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