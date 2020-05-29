'Hayalet Şehirler' projesiyle şehirler drone ile havadan görüntülendi

"SONUNDA TEK BİR TÜRKİYE VİDEOSU YAPACAĞIM"

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Öztürk, "İstanbul'da caddeler, sokaklar bomboş. İnsanlar şehrin bu haline alışkın değiller. İnanılır gibi değil. İnsanlar bunu gördüklerinde duygulanıyor. Terk edilmiş bir şehir edası var.