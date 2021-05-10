Hayalle başlayıp Avrupa'nın en iyisi oldular: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi

İş insanı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde 2013 yılında kültür evi kurdu. Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet veren mekan, gelişimini büyük ölçüde tamamlayarak 2019 yılında "Resmi Özel Müze" statüsü kazandı. Müze, corona virüs salgınına rağmen yaz döneminde 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kentin en önemli kültür ve turizm noktalarından olan müze, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" kapsamında "2021 Silletto Ödülü"nün sahibi oldu.