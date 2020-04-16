Hayvanat bahçelerine ziyaretler kapatılsın önerisi (Corona virüs etkisi)

DHA 16.04.2020 - 13:38
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs devrin değiştiği sinyalini vermeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs bir çok sektöre ağır darbe vurmaya devam ediyor.
İngiliz Biyolog Ian Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA'ya sahip olduğu için, corona virüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, 'maymun turizminin' yasaklanmasını istedi.
Biyolog Ian Redmond, goril, şempanze ve orangutanlar da dahil olmak üzere tüm maymun ailesinin DNA'larının yüzde 99 oranında insanlarla aynı olduğu vurguladı.
Maymunların bu sebeple insanlardan corona virüs kapabileceklerini, risk altında olduklarını vurguladı.