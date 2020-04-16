Hayvanat bahçelerine ziyaretler kapatılsın önerisi (Corona virüs etkisi)

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sonrası bir çok alanda alınan kararın ardından "devir değişti" dedirtmeye devam ediyor. İngiliz Biyolog Ian Redmond, dünyaca binlerce insanın ziyaret ettiği hayvanat bahçelerine karşı ilginç bir öneride bulundu. Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA’ya sahip olduğu için, corona virüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, 'maymun turizminin' yasaklanmasını istedi.

DHA 16.04.2020 - 13:38

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs devrin değiştiği sinyalini vermeye devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs bir çok sektöre ağır darbe vurmaya devam ediyor. 

İngiliz Biyolog Ian Redmond, maymunların insanlarla neredeyse aynı DNA'ya sahip olduğu için, corona virüsü (Covid-19) insanlardan kapabileceklerini ileri sürdü. Redmond bu sebeple, 'maymun turizminin' yasaklanmasını istedi. 

Biyolog Ian Redmond, goril, şempanze ve orangutanlar da dahil olmak üzere tüm maymun ailesinin DNA'larının yüzde 99 oranında insanlarla aynı olduğu vurguladı.

Maymunların bu sebeple insanlardan corona virüs kapabileceklerini, risk altında olduklarını vurguladı.

HAYVANAT BAHÇESİ TURİZMİ YASAKLANSIN

Hayvanat bahçesi ve benzeri maymun turizmi içeren faaliyetlerin yasaklanması gerektiğini söyleyen Redmond, bilimsel araştırmalara başlanması gerektiğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki bir kaplan, bakıcısından corona virüs kapmıştı.

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