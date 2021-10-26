Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler

Haberler - Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 06:38
Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan, hayvancılıktan sağladıkları gelirle 12 yılda 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehri gezen Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, yeni ülkeler görmeye devam etmek istiyor.
12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren, 5 çocuklu Taybet (51) ve Feyzullah Artuç (53), her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı.
Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkanı buldu.
Feyzullah Artuç, 12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye'den dünya turuna başladıklarını söyledi.
Genellikle temmuz ve ağustos aylarında seyahate çıktıklarını ifade eden Artuç, "Küçük çocuğumuz yok o yüzden seyahat sıkıntımız olmuyor" dedi.