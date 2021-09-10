Hem geziyor hem para kazanıyor: Karavanını kahve dükkanı yaptı

"Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yola çık" felsefesiyle Türkiye'de gezmedik köşe bırakmayan Akyüz, gittiği her yerde karavanıyla tatil yaparken aynı zamanda kahve dükkanı olarak tasarlattığı karavanda yaptığı çeşit çeşit kahveleri müşterilerine sunuyor.

Gittiği her yerde gezginin karavanını görmek ve kahve içmek için çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.