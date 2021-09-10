Hem geziyor hem para kazanıyor: Karavanını kahve dükkanı yaptı

İHA - Anadolu Ajansı 10.09.2021 - 10:52
Birçok işte çalışan ve çalıştığı işten ayrılıp Türkiye'yi gezmeye karar veren Fatih Baran Akyüz, ilk başlarda sırtına çanta takıp yollara düştü.
Daha sonra gezisine aldığı karavanla devam eden gezgin, 3 yıl önce eski bir otobüs alıp bunu hem karavan hem de iş yeri olarak 500 bin lira harcayarak yeniden tasarlattırdı.
Gökyüzü mavisi rengi, teras olarak dizayn edilen tavan kısmına yerleştirilen hamak ve şemsiyesiyle dikkatleri üzerine çeken burunlu otobüs, 17 yaşından beri yollarda olan Baran Akyüz ile Rota adlı kedisi ve Orbis isimli köpeğine ev sahipliği yapıyor.
"Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yola çık" felsefesiyle Türkiye'de gezmedik köşe bırakmayan Akyüz, gittiği her yerde karavanıyla tatil yaparken aynı zamanda kahve dükkanı olarak tasarlattığı karavanda yaptığı çeşit çeşit kahveleri müşterilerine sunuyor.
Gittiği her yerde gezginin karavanını görmek ve kahve içmek için çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.
"Bir yere ait olamamam, hiçbir yeri evim gibi hissedememem doğduğum günün hatırası olsa gerek" sözleriyle hikayesini anlatmaya başlayan Akyüz, annesi ve babasının misafirliğe gittikleri bir köyde dünyaya geldiğini, gezginliğinin daha doğduğu gün başladığını söyledi.
Akyüz, 17 yaşında büyüdüğü şehirden ayrıldığını, o gün bugündür de önce otostop ile sonra Bıldırcın ve Tırtıl adını verdiği araçlarla Türkiye'nin bütün kentlerine gittiğini belirterek "Gezmek değil, gittiğim her şehirde 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene kaldım. Oranın kültürünü, coğrafyasını, insanlarını, renklerini, dokusunu her şeyini hissederek yaşadım" dedi.
Karavanının hem yaşam alanı hem de iş yeri olduğunu söyleyen Fatih Baran Akyüz, "Ben karavanımla il il gezip hem tatil yapıyor hem de kahve satıyorum. Ben 23 yıldır yollardayım, ilk başlarda sırt çantamla geziyordum. Sonra bu karavana dönüştü, bu aracı 3 yıl önce 500 bin liraya tasarım yaptırdım.
Zaten geziyordum dedim ki işim evim bir yerde olsun deyip karavanımı kahve dükkanına çevirdim. Gittiğim her yerde hem tatil hem de kahve satıyorum. Görenler çok beğeniyor. Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun deyip bol bol fotoğraf çektiriyorlar"
Hesaplamayacak kadar çok yol yaptığını, yaşı ilerledikçe daha konforlu bir araca ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:
"Bu araç hayatımıza yeni girdi, yapımı 5-6 ay sürdü. Her ihtiyacı karşılayacak şekilde hem yaşam alanım hem de iş alanım olarak tasarladık. Kahve servisini pencereden yapıyoruz. Yollarda çok ilgi görüyor. Bu derece ilgi görmesi enerjime enerji katıyor. Gelecek seneden itibaren dünyanın her yerini tada tada, hissede hissede öğreneceğiz"