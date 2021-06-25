Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar

Gelen turistlerden hiçbir ücret talep etmediklerini belirten Köse sözlerine şöyle devam etti:

"Evimizdeki antika eşyaları tanıtıp kültürümüzü anlatıyoruz. Turistler burada geçirdikleri güzel zamanlarını ve memnuniyetlerini evimizde bulunan deftere yazıyorlar. Bu zamana kadar 56 tane defterimiz doldu. Turistler notun yanında kendi ülkelerinin para birimlerini de yapıştırıyorlar. Biz bunların hepsini saklıyoruz. Biz ülkemizi ve köyümüzü turistlere tanıtmaktan büyük keyif alıyoruz"