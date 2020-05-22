Her yıl yüzbinlerce turist ağırlayan Avşa Adası'nda hiç corona virüs vakası görülmedi

"AVŞA ADASINDA VAKA GÖRÜLMEDİ"

Avşa Adası’na giriş ve çıkışlarda denetimlerin yapıldığını ve dezenfekte işlemlerinin sürekli hale getirildiğini söyleyen Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa Adamızda çok şükür virüs başladığından bugüne kadar hiçbir pozitif vakaya rastlanmamış, adaya giriş ve çıkışlar kontrollü olduğu için kaymakamlık, belediye ve sağlık müdürlüğünce her türlü tedbir alınmış olup şu an itibariyle hiç bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.