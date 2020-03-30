Himalayalar'ın dünyaya hediyesi: Kaşmir

Dağlık bölgedeki yüksek irtifa, affetmeyen donma sıcaklıkları ve sert acı rüzgarlar gibi en zorlu iklim koşullarına adapte olabilmeleri için kaşmir keçilerinin uzun tüylerinin altında kısa tüylerden oluşan ipeksi bir yün gelişir. Dokuma sanayiinde kullanılan, dış tüyün altında kalan ve çok daha nitelikli olan da bu liftir.