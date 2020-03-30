Himalayalar'ın dünyaya hediyesi: Kaşmir

ntv.com.tr 30.03.2020 - 14:20
Newey, ''Kışın sıcaklığın -40 dereceye düşebileceği, 14.000 ft'den (4.267 metre) daha yüksek bir rakımda geniş buz çölü Changthang Platosu'nda bir şeyin hayatta kalabileceğine inanmak zor" diyor.
Changthang Platosu, Himalaya ve Karakurum Sıradağları arasında yer alan, dünyadaki en yüksek platolarından birisi ve son derece dayanıklı ve nadir bir keçi türüne (Changra veya Pashmina keçisi) ev sahipliği yapıyor.
Dağlık bölgedeki yüksek irtifa, affetmeyen donma sıcaklıkları ve sert acı rüzgarlar gibi en zorlu iklim koşullarına adapte olabilmeleri için kaşmir keçilerinin uzun tüylerinin altında kısa tüylerden oluşan ipeksi bir yün gelişir. Dokuma sanayiinde kullanılan, dış tüyün altında kalan ve çok daha nitelikli olan da bu liftir.
Keçinin lifleri sadece 8-10 mikron genişliğinde olup, insan saçından yaklaşık 10 kat daha ince ve koyun yününden 8 kat daha sıcaktır.
Bu değerli hayvanları bu soğuk koşullarda Changpa göçebeleri yetiştiriyor.
Yüzyıllardır bu işi yapan, dayanıklıkları keçilerinden geri kalmayan bu göçebe çobanlar birkaç ayda bir keçi, koyun ve yak sürülerini geleneksel göç rotalarında hareket ettiriyor.
Göçebeler ve bilim adamları, iklim değişikliğinin bölgedeki kaşmir üretimi için en büyük tehdit olduğunu düşünüyor.
Bununla birlikte son birkaç yıldır kar yağışları Aralık ayından, hatta Kasım ayından başlayarak giderek daha ağır hale geldi. Sonuç olarak, hayvanların açlıktan ölmesini önlemek için gıda takviyeleri getirilmelidir. Ayrıca kışlar daha sıcak hale geliyor ve bu da değerli Pashmina yününün kalitesini ve miktarını azalttı.
Kısa bir süre boyunca, Changthang Platosu'ndan düzinelerce göçebe aile, 180 km uzaklıktaki Leh şehrinin eteklerinde 'Kharnak Ling' adlı mahallelerini kurmak için göç ettiler.
Kharnak'taki Changpa ailelerinin sayısı 10'un altına düşerse, hayata devam etmemiz çok zor olacak.
Genç nesil şehirde çalışmayı tercih ediyor ve bu fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak çok çaba gerektiren yaşam biçimine devam etmeye ikna edilemiyor"
Hindistan Tekstil Bakanlığı, Changpas'ı platodaki keçi yetiştirmeye teşvik etmenin bir yolu olarak her bir çoban için 1,2 milyon ABD doları ve her bir çoban için 50 hayvan sağlayarak çok geç olmadan eğilimi tersine çevirmeye çalışıyor.
Bununla birlikte son yıllarda Ladakhi çobanlarından gelen Kaşmir yünündeki yetersizlik nedeniyle, Kaşmir'deki dokumacılar ürünlerine sürekli artan talebi karşılamak için Çin ve Moğolistan'dan ham Pashmina kaşmiri ithal etmeye başladı.
Ancak ithal edilen bu Pashmina kaşmiri iddia edildiği ve resmi olarak yüzde 100 saf Pashmina kaşmiri değİl. Keçiler de gerekli olan koşullarda yetiştirilmiyor.
Ladakh, dünyanın toplam saf kaşmir üretiminin yüzde 1'inden daha azını üretmektedir. Ancak dünyanın en iyisi olarak bilinir.
Kaşmir pahalı ve haklı olarak öyle. Changpa kaşmiri bahar ayı tüy dökümü mevsiminde hasat edilir. Yünler dikkatlice taranır ve daha sonrasında iyi lifler zahmetli bir şekilde elle çalışarak kötüden ayrılır.
Temizlendikten sonra tek bir Kaşmir keçisinden elde edilen yün miktarı sadece 113 gram. Lifler ayrıldıktan, temizlendikten ve elle döndürüldükten sonra aynı derecede zorlu ve özenli bir şekilde dokuma işlemi başlıyor.
Yüksek vasıflı zanaatkarların sihirlerini tahta tezgahlarda çalışması ve dünya çapında ihraç edilecek, lüks perakendeciler tarafından 200 ABD Doları ile 2000 ABD Doları arasında satılan bir şaheseri örmesi birkaç aydan bir yıla kadar sürebiliyor.
Bu nadir Himalaya keçisinin sayılarının azalması ve Keşmir'in Ladakh bölgesinden gelen gerçek Kaşmir talebinin artması nedeniyle Keşmir Üniversitesi'ndeki bilim adamları dünyanın ilk Pashmina keçisini klonlamaya karar verdiler.
Kısmen Dünya Bankası ve çoğunlukla Hindistan Hükümeti tarafından finanse edilen proje başarılı oldu ve 9 Mart 2012'de ilk dişi Pashmina keçisi Noori doğdu.
Bilim adamları, keçi klonlama bilgilerini başkalarının kendi keçilerini büyütmelerine yardımcı olmak için Himalayalar arasında paylaşmayı planlamışlardı, ancak bu çoğunlukla Budist inançları nedeniyle bölgedeki Changpa çobanları ile iyi gitmedi.
Bir diğer endişe konusu ise bölgedeki artan sayıdaki Kar Leoparı, hayvanları saldırı riski altına sokuyor.
Pashmina'da keçi yetiştiriciliğinin sona ermesi sadece Jammu ve Keşmir eyaletinde doğrudan veya dolaylı olarak Pashmina'ya bağlı olan yaklaşık 300.000 kişinin geçim kaynaklarının sona ermesi anlamına gelmiyor aynı zamanda Changpas'ın eşsiz kültürüne bir son verilmesi anlamına geliyor ki çoğu Tibet Budizmi'nin takipçileri ve hayvanlarının etrafında yoğunlaşmış bir dizi geleneğe sahipler...