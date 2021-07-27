Hoşgörü kenti Hatay'ın Roma döneminden kalma tarihi su kemerleri zamana direniyor

Kentte var olan eserlerin ve ören yerlerinin restore edilmesini arzuladıklarını dile getiren Boyacı, şöyle devam etti:

"Bu konuda devletimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok büyük çaba harcıyor. Tabii ki bu kadar büyük bir şehrin tamamını restore etmek çok büyük imkanlar, kaynaklar gerektiren bir durum. Antakya surlarıyla beraber, su kemerlerimiz restore edilir ve Antakya'mızın altın gerdanlığı ve gezilecek, görülecek bir lokasyonu haline gelir"