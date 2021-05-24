Huzur sağlandı, Gerindal Krater Gölü'ne ilgi arttı

Yorucu bir yolculuğun ardından Gerindal Krater Gölü'ne ulaştıklarını söyleyen gençlerden Anıl Korkut, "Biraz yorucu olmasına rağmen bu eşsiz güzellik karşısında tüm yorgunluğumuzu unuttuk. Bingöl merkez, ilçeler ve özellikle Genç ilçemiz başta olmak üzere tarihi güzellikleri kayıt altına almak ve gündeme getirmek için birtakım çalışmalarımız olacaktır. Gerindal Gölü'ne ilk defa geliyoruz ulaşım sorunu var ama buraya yürüyerek doğayı tanıyarak gelmek çok daha eğlenceli oldu" dedi.