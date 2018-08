Huzur ve adrenalinin bir arada olduğu Muğla'nın küçük cenneti: Akyaka

Akyaka'nın özellikle hafta sonları çok yoğun olduğunu anlatan Bircan, şunları söyledi:

"Bayram dolayısıyla bu talep daha da artacak. Akyaka'nın sezonu üç ay sürüyor. Çok uzun bir sezonu olmuyor. Yoğunluk sadece hafta sonları ve bayramlarda oluyor. Bu bayramda oldukça talep görecektir. Muğla bölgesindeki Azmak doğal bir akvaryum. Muğla'nın karış karış her bölgesi ayrı bir güzellikte. Muğla turizme her yönüyle hitap edebilen bir bölge. Fethiye'de paraşüt, Akyaka'da kite sporcularını görebilirsiniz. Muğla turizm için her şeye müsait bir bölge"