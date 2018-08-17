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Huzur ve adrenalinin bir arada olduğu Muğla'nın küçük cenneti: Akyaka

Anadolu Ajansı

2010'da "sakin şehir" ilan edilen Muğla Akyaka, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Akyaka'ya gelen turistler huzur ve adrenalini bir arada yaşama imkanı buluyor.

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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat

    Muğla Ula'da doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi ile ünlü Akyaka, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, huzuru ve adrenalini bir arada arayanların adresi olacak.

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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat
    Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Sekreterliği'nin 2010'da "sakin kent" ilan ettiği Akyaka'da bulunan Kadın Azmağı Deresi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk ediyor.
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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat

    Tatilcilerden kimi berrak ve buz gibi suyu ile ünlü derenin kenarına oturup piknik yapmanın tadını çıkarırken kimi de tekne turlarına katılıyor.

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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat
    Tura katılan bazı teknelerdeki yöresel şarkıcılar da turistlere müzik ziyafeti sunuyor. Değişik bitki ve hayvan türlerinin de yer aldığı alandaki ördekler de bölgeye ayrı bir canlılık katıyor.
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    KİTEBOARD SPORCULARI DA BURADA BULUŞUYOR

    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat

    Bölgeye yürüme mesafesindeki Akçapınar sahilinde yarışan kiteboard sporcuları da adrenalin arayanların buluşma noktası. Onlarca kiteboard sporcusununun rüzgar şovu, izleyenleri heyecanlandırıyor.

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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat

    Akyaka Azmak Tur Taşıyıcılar Kooperatifi İkinci Başkanı Osman Bircan, Akyaka'nın, özellikle günübirlik turizme hizmet eden bir bölge olduğunu söyledi.

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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat

    Aydın, Yatağan ve Denizli bölgesine en yakın denizin Akyaka'da olduğundan bahseden Bircan, "Günübirlik tatilciler genelde piknik yapmak amacıyla geliyor. Bu bölgede çok fazla alternatif var. Çınar, Akbük ve Azmak kenarındaki plajlarımız var. İnsanlar buraya çok ilgi gösteriyor. Onlar için burası bulunmaz bir alan" dedi.

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    HAFTA SONLARI ÇOK YOĞUN

    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat

    Akyaka'nın özellikle hafta sonları çok yoğun olduğunu anlatan Bircan, şunları söyledi:

    "Bayram dolayısıyla bu talep daha da artacak. Akyaka'nın sezonu üç ay sürüyor. Çok uzun bir sezonu olmuyor. Yoğunluk sadece hafta sonları ve bayramlarda oluyor. Bu bayramda oldukça talep görecektir. Muğla bölgesindeki Azmak doğal bir akvaryum. Muğla'nın karış karış her bölgesi ayrı bir güzellikte. Muğla turizme her yönüyle hitap edebilen bir bölge. Fethiye'de paraşüt, Akyaka'da kite sporcularını görebilirsiniz. Muğla turizm için her şeye müsait bir bölge"

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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat

    Üç yıldır bölgede tekneyle turistleri gezdiren kaptan Yalçın İrgi de suyun sıcaklığının yaklaşık 12 derece olarak ölçüldüğünü belirterek, "Su tatlı ve sodalı. Azmak deresine diplerden sular geliyor. Daha sonra da denize akıyor. Bölgede levrek, kefal, yılan balığı, ördek gibi türde hayvanlar yaşıyor" dedi.

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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat
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    Muğla, Kiteboard, Kadın Azmağı Deresi, huzur, Akyaka, adrenalin, seyahat
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