Hz. Musa'nın yaşadığı rivayet edilen Soğmatar Antik Kenti ilgi görüyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de Soğmatar Antik Kenti'nin çok tanrılı dinlerin önemli bir merkezi olduğunu ifade etti.

Bölgede yapılan kazıların tarihe ışık tuttuğunu anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl önce 5 bin yıllık bir oyuncak bu bölgede bulundu. Özellikle burada Sin mabedinin ortaya çıkarılması için özel bir çalışma var. Soğmatar bölgesinde bizim bir turizm destinasyonu geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah ilerleyen süreçte bölgeyi bütün olarak ele alıp altyapıyı geliştireceğiz"