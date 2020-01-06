Iğdır'da asırlardır değişmeyen lezzet: Bozbaş

Bozbaş yemeğinin yapımının da meşakkatli olduğunu anlatan Mehmet Usta, “Yemeğinin yapılışı dört aşamadan oluşuyor. Porsiyonuna göre maşrapaya kuzu incik eti,kuyruk yağı, nohut, baharat olarak da sarı kök bırakıyorum. Daha sonra maşrapayı fırına atıp hazırlıyorum. Bozbaş yemeğinde kullanılan et genç olmalıdır.Bunun için hayvanın 2 yaşını geçmemesi lazım. Koyunun incik kısmı olması da önemlidir. Bozbaş yemeğimizin pişirilmesi yaklaşık altı saat sürüyor” dedi.