İhracatçılığı bırakıp turistlere gönüllü rehber oldu

"EN GÜZEL ZENGİNLİK DOSTLUK"

Cengiz, Ürünlü'de kendisini iyi hissettiğine değinerek, şunları belirtti:

"Yediklerimiz organik. Buranın havası da çok güzel. İnsan burada gençleşiyor. Her gün yürüyüşler yapıyorum. Turistleri gezdiriyorum. Köydeki tarihi evleri, dükkanları, dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nı, dağları gösteriyorum. Doğa fotoğrafçılarına, belgesel yapmak için gelenlere, akademisyenlere yardımcı oluyorum. Arsamı da kamp yapmak isteyenlere açtım. Bunların hepsini gönüllü yapıyorum. Ücret almıyorum. Sevgi en güzel ücret. Parayı lügatimden çıkarttım. En güzel zenginlik dostluk. Bu bölgeyi de çok seviyorum. Elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyorum"